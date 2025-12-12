Entretenimento

Saiba o que tem na cidade de Tremembé, além do ‘presídio dos famosos’

A cidade de Tremembé, no estado de São Paulo, está em evidência por conta da série de true crime “Tremembé”.

Por Flipar
Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

Disponível no Prime Video, a produção estrelada por Marina Ruy Barbosa gira em torno de acontecimentos no chamado “presídio dos famosos”, localizado na cidade paulista.

Reprodução/Prime

Nessa detenção já ficaram detidos criminosos célebres, como Suzane Von Richtofen, os Irmãos Cravinhos e Elize Matsunaga.

Reprodução/SBT

A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, mais conhecida como Penitenciária II de Tremembé, foi construída em 1948 e passou a receber esses presos “famosos” a partir de 2002. Atualmente, cumprem pena no local nomes como o ex-jogador Robinho e o ex-médico Roger Abdelmassih.

Reprodução de Youtube

A seguir, o Flipar mostra fatos e curiosidades sobre a cidade onde está localizada a Penitenciária II de Tremembé.

- Reprodução de Youtube

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

Localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 130 km da capital paulista, Tremembé faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, integrando a Região Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba.

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

Reprodução/Prime

Com uma altitude de 560 metros e uma topografia que combina várzeas e relevo montanhoso, a cidade tem uma paisagem marcada pela presença da Serra da Mantiqueira e de rios que atravessam o Vale do Paraíba.

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

Reprodução/SBT

Tremembé ostenta o título de estância turística concedido pelo governo do estado graças aos seus recursos naturais, culturais e históricos. Segundo o Censo do IBGE de 2022, a população da cidade é de 51.173 habitantes.

Reprodução do Flickr Metodista Brasil

Entre os atrativos locais, destaca-se a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Fundada em 1672, ela é um marco da religiosidade local.

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

A Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé, que acontece anualmente entre os meses de julho e agosto, é um evento religioso de longa data que costuma atrair turistas para a cidade.

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

Outro ponto de interesse é o mirante e o horto municipal que permitem visões panorâmicas do vale e são procurados por visitantes em busca de lazer e contato com a natureza.

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

- Reprodução de Youtube

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

Em termos de economia, o município mantém forte presença agrícola - especialmente a rizicultura (cultivo do arroz) - além de pequenas empresas de serviços, e recebe investimentos em projetos industriais e turísticos.

Reprodução TV Morena

Reprodução do Flickr Metodista Brasil

A produção do cereal é tão importante que a cidade tem entre seus eventos tradicionais a Festa do Arroz de Tremembé, que teve em junho de 2025 a sua 16ª edição.

Divulgação/Prefeitura de Tremembé

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

A história de Tremembé remonta ao século 17, quando o Capitão-mor Manuel da Costa Cabral fundou o povoado que, mais tarde, daria origem à cidade.

Divulgação

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

O nome “Tremembé” tem origem tupi-guarani, significando “alagadiço” ou “brejo”, em referência à presença de cursos d’água em sua área.

Reprodução do Flickr Carlos Amorim

Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe

Tremembé situa-se próxima de cidades como Taubaté e Pindamonhangaba, e se beneficia de estar no corredor entre grandes centros e regiões turísticas do estado.

Reprodução do Flickr Sergio Zeiger

Reprodução TV Morena

Divulgação/Prefeitura de Tremembé

Divulgação

Reprodução do Flickr Carlos Amorim

Em termos administrativos, o município foi criado como vila em 1896 e elevado ao status de cidade em 1906.

Reprodução do Flickr ANDRÉ HÄNNI

Apesar de seu destaque atualmente ligado à série e à penitenciária, Tremembé, banhada pelo rio Paraíba do Sul, é muito mais que isso. Trata-se de uma cidade com tradição religiosa, belas paisagens, patrimônio histórico e oportunidades para o turismo interiorano.

Nicloufoto/Wikimédia Commons

