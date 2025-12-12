Caso de mulher salva por Jon Bon Jovi chama atenção para o risco da depressão

A mulher estava do lado de fora da muleta de uma ponte de pedestres quando o músico se aproximou e tentou convencê-la a retornar. Ele conseguiu e, em seguida, a abraçou. Muitas vezes, quem sofre de depressão precisa de uma palavra ou um gesto amigo para superar um momento de desespero. Entenda melhor sobre essa doença.
A depressão é um transtorno mental caracterizado por sentimentos persistentes de tristeza, falta de interesse em atividades cotidianas, e alterações de humor, sono, apetite e energia.
Os sinais também incluem isolamento social e comentários sobre sentimentos de inutilidade ou desesperança. A depressão pode afetar significativamente a vida pessoal e profissional
A tristeza é uma emoção normal e temporária em resposta a eventos negativos, enquanto a depressão é uma condição clínica persistente, com múltiplos sintomas, que dura semanas ou meses e afeta a capacidade.
A depressão afeta aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo uma das principais causas de incapacidade globalmente
Os Estados Unidos são o país com uma das maiores taxas, com mais de 10% da população diagnosticada com depressão. Ucrânia, Estônia, França e Austrália também têm altas taxas de depressão entre os habitantes.
Por outro lado , Japão, Singapura, México, Índia e Filipinas estão entre os países onde esse problema não é frequente.
No Brasil, cerca de 11,5 milhões de pessoas, ou aproximadamente 5,8% da população, sofrem de depressão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Brasil é o país com a maior prevalência de depressão na América Latina.
Estudos indicam um aumento na prevalência da depressão nas últimas décadas, possivelmente devido a fatores como maior conscientização, diagnósticos mais precisos, mudanças sociais, econômicas e a pandemia de COVID-19.
Adolescentes e adultos jovens, especialmente entre 18 e 25 anos, são mais propensos, mas a depressão pode afetar qualquer idade, incluindo idosos. As mulheres são geralmente mais afetadas que os homens.
Crianças podem ter depressão, embora os sintomas possam se manifestar de maneira diferente, como irritabilidade, queixas físicas frequentes, problemas escolares ou comportamentos regressivos.
O tratamento pode exigir uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, psiquiatra, assistente social clínico, enfermeiro de saúde mental e terapeuta ocupacional.
O tratamento pode incluir terapia psicológica (como a terapia cognitivo-comportamental), medicação antidepressiva, mudanças no estilo de vida, apoio social e, em alguns casos, terapia eletroconvulsiva ou estimulação magnética transcraniana
O melhor Ã© mudar o estilo de vida para desenvolver atividades que ajudam a recuperar o Ã¢nimo de forma espontÃ¢nea. Envolver-se em hobbies como mÃºsica, artesanato, jardinagem ou qualquer atividade prazerosa pode ajudar muito.
Manter conexões sociais e participar de grupos de apoio pode ajudar a melhorar o bem-estar mental, pois a pessoa encontra afinidades com outras pessoas.
Exercícios mentais, meditação e práticas de atenção plena ajudam a reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Uma terapia comportamental também pode auxiliar a afastar pensamentos negativos.
Praticar atividades físicas como caminhar, correr, ioga e musculação liberam endorfinas, ajudando a melhorar o humor. E atenuando pensamentos sombrios.