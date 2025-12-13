Galeria Mulher que dizia ser Madeleine McCann é condenada no Reino Unido Julia Wandelt, uma mulher polonesa de 24 anos que alegava ser Madeleine McCann, foi condenada a seis meses de prisão por assediar a família da menina desaparecida. Segundo os promotores, havia 'provas científicas inequívocas' de que ela não tinha qualquer vínculo com os McCann. Por Flipar

Reprodução