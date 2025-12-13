Entretenimento Mikey Madison encabeça lista de atores mais pesquisados do Google em 2025 Mikey Madison se tornou o principal nome da lista global de atores mais pesquisados no Google em 2025, impulsionada por sua vitória no Oscar por Anora em que superou nomes como Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) e Demi Moore (A Substância), tornando-se um fenômeno de interesse mundial. Por Flipar

montagem/reprodução