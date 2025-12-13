Mikey Madison encabeça lista de atores mais pesquisados do Google em 2025

O impacto de Anora foi decisivo para colocar Madison no topo das buscas. A curiosidade do público disparou logo após o Oscar, atingindo picos de pesquisa em diversos países. Sua performance intensa e elogiada a transformou em um símbolo do novo cinema independente.
Além do reconhecimento da crítica, Mikey Madison se destacou por representar a nova geração de talentos que dominam o streaming e as grandes premiações. Sua presença constante nas conversas culturais de 2025 refletiu o interesse crescente por artistas jovens e versáteis.
Em fevereiro de 2025, Madison venceu o prêmio Bafta ao desbancar Marianne Jean-Baptiste, Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo e Saoirse Ronan.
Mikaela Madison Rosberg nasceu em Los Angeles, em 25 de março de 1999. Cresceu em uma família com quatro irmãos, incluindo um gêmeo, e é filha de dois psicólogos.
Seu interesse pela atuação surgiu durante a adolescência, mas sua trajetória profissional teve início por volta de 2013, quando participou de vários curtas-metragens.
Em 2015, estrelou seu primeiro longa-metragem, o drama 'Liza Liza: Skies Are Grey'.
No entanto, o grande ponto de virada veio em 2016, quando Madison interpretou a adolescente Max Fox na série 'Better Things' (2016–2022).
Em 2018, a atriz atuou em dois filmes: 'Nostalgia' e 'Monstro' (foto), da Netflix.
Madison ganhou mais prestígio em 2018, quando participou do filme 'Era Uma Vez… em Hollywood', dirigido por Quentin Tarantino.
Na produção, ela interpretou Sadie Atkins, uma das integrantes da família Manson, dividindo a tela com grandes estrelas como Brad Pitt, Margot Robbie e Leonardo DiCaprio.
Em 2022, Madison estrelou o quinto filme da icônica franquia de terror 'Pânico'. Ela viveu a personagem Amber Freeman.
Impressionado com seu trabalho em produções anteriores, o cineasta Sean Baker escreveu o roteiro de 'Anora' com a atriz em mente para o papel principal, Ani.
“Ninguém nunca escreveu uma personagem para mim antes, eu estava sem acreditar“, contou a atriz em uma entrevista ao The Hollywood Reporter.
'Anora' apresenta a história de uma jovem prostituta que trabalha no Brooklyn e, após conhecer Ivan, filho de um poderoso oligarca russo, ela se envolve em um romance que leva os dois a se casarem em segredo.
No entanto, a relação é colocada em risco quando os pais de Ivan retornam com a intenção de desfazer a união.
A atuação de Madison rendeu indicações às mais prestigiadas premiações da indústria cinematográfica, incluindo BAFTA, Critics’ Choice, Globo de Ouro, SAG e, agora, Oscar.
Em 2024, Madison também trabalhou na minissérie de mistério 'A Mulher no Lago', ao lado de Natalie Portman ('Cisne Negro', 2010), para a Apple TV+.