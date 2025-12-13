Edição atualizada de livro sobre Abilio Diniz traz posfácio inédito

Relançada no segundo semestre de 2025, a obra reforça o impacto e as controvérsias que moldaram a figura do renomado empresário brasileiro Abilio Diniz.
O posfácio, escrito após a morte do empresário, amplia o olhar sobre seu legado e sua influência no mercado brasileiro. A atualização oferece ao leitor uma reflexão mais completa sobre sua vida pública e pessoal. A nova edição segue disponível para compra.
“Era final da noite de 18 de fevereiro de 2024 em Portugal, onde eu passava uma temporada, quando fui despertada pelo toque insistente do celular. Atendi já ressentindo más notícias e ouvi a mensagem que temia: ‘O Abilio morreu’', assim começa o posfácio.
Abilio Diniz morreu em 18 de fevereiro de 2024, aos 87 anos, em decorrÃªncia de problemas respiratÃ³rios causados por uma pneumonite.
Várias personalidades estiveram presentes no velório ao empresário, no estádio do Morumbi. A saber, o apresentador Luciano Huck, o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente do São Paulo Futebol Clube (SPFC), Júlio Casares.
Abilio dos Santos Diniz foi um dos maiores nomes do empresariado brasileiro. Ele era conhecido por sua liderança à frente do Grupo Pão de Açúcar (GPA), que transformou em uma das maiores varejistas do país.
Abilio nasceu em São Paulo, em 28 de dezembro de 1936. Ele se casou pela primeira vez em 1960, com Auriluce. Juntos, eles tiveram quatro filhos.
Em 2004, Abilio se casou pela segunda vez, com Geyze Marchesi, e eles tiveram dois filhos juntos. Ela escreveu uma homenagem para o ex-marido nas redes sociais:
“Bi, meu amor, a vida sem você não será mais a mesma, mas as lembranças, os aprendizados e as lindas memórias ficarão eternizadas. Que bênção termos compartilhado esse amor tão verdadeiro que nos deu de presente a Rafa e o Mi. Muita gratidão por cada dia vivido ao seu lado”, escreveu Geyze.
O empresário inicialmente sonhava em ser professor, porém adiou esse desejo quando seu pai, o português Valentim dos Santos Diniz, o convidou para trabalhar no negócio da família.
Abilio se formou em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, posteriormente, criou um curso sobre liderança e gestão, no qual deu aulas pessoalmente.
Certa vez, o jornal britânico Financial Times chegou a dizer que Diniz era um “herói” para os consumidores brasileiros por conta da sua presença à frente do negócio fundado por seu pai.
Estima-se que a fortuna do empresário girava em torno de 2 bilhões de dólares (9,9 bilhões de reais, na cotação atual). Segundo a revista Forbes, Abilio era o 31º brasileiro mais rico do mundo.
Mas a marca de enorme relevância trouxe muitos desafios, tais como o enfrentamento de crises econômicas, disputas familiares, a chegada de concorrentes estrangeiros e até mesmo um sequestro.
Além do Grupo Pão de Açúcar, o renomado empresário também foi acionista do Carrefour Brasil.
Abilio Diniz apresentou programas na CNN Brasil, onde conversava com empresários, políticos e outros líderes sobre o futuro econômico e social do país.
Mesmo aos 87 anos, o empresÃ¡rio era apaixonado por esportes e era considerado um exemplo de vida saudÃ¡vel.