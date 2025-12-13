Entretenimento Aos 67 anos, Michelle Pfeiffer credita seu vigor a estilo alimentar ‘das cavernas’ A atriz Michelle Pfeiffer afirma que não existe fórmula mágica para manter a juventude e aposta em três pilares simples, como a alimentação, os exercícios e o sono. Ela, que esbanja vigor aos 67 anos, é adepta da dieta Paleo. Por Flipar

Reprodução instagram @michellepfeifferoficial