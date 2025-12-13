Entretenimento

Aos 67 anos, Michelle Pfeiffer credita seu vigor a estilo alimentar ‘das cavernas’

A atriz Michelle Pfeiffer afirma que não existe fórmula mágica para manter a juventude e aposta em três pilares simples, como a alimentação, os exercícios e o sono. Ela, que esbanja vigor aos 67 anos, é adepta da dieta Paleo.

Reprodução instagram @michellepfeifferoficial

Esta dieta se baseia nos hábitos alimentares do período Paleolítico, entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás. Ela prioriza alimentos obtidos por caça e coleta. Por isso é conhecida como a “dieta do homem das cavernas”.

Reprodução instagram @michellepfeifferoficial

Segundo a Mayo Clinic, o plano inclui frutas, vegetais, carnes magras, peixes, ovos, nozes e sementes. A proposta é consumir alimentos integrais e não processados. O foco está em escolhas naturais e nutritivas.

Reprodução/Instagram

Pfeiffer conta que, fora das câmeras, permite-se mais liberdade e não abre de3 beber vinho. Para ela, o equilíbrio é essencial, apesar de mencionar que o “segredo” é justamente não haver segredo.

Reprodução/Instagram

Estudos mostram que uma boa alimentação melhora energia, acuidade mental e resistência a doenças com o envelhecimento. A atriz também pratica ioga e pilates e gosta de acordar com o nascer do sol. Esses hábitos completam sua rotina de bem-estar.

Youtube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Nascida em 29/04/1858 na cidade americana de Santa Ana, na Califórnia, Michelle Marie Pfeiffer tem uma carreira de destaque e segue envolvida em novos trabalhos. Além de atriz, ela é produtora. Veja sua trajetória.

Instagram @michellepfeifferofficial

No início de 2024, Pfeiffer despertou preocupação em sua legião de fãs ao cancelar a participação na cerimônia da 96ª edição do Oscar. A atriz havia sido escolhida para apresentar o vencedor de melhor filme, ao lado de Al Pacino.

reprodução instagram

A escalação da dupla Al Pacino e Michelle Pfeiffer seria uma forma de exaltar os 40 anos do clássico “Scarface”, de Brian De Palma, estrelado por eles.

Divulgação

Na ausência de Pfiffer, Al Pacino, 83, conduziu sozinho a entrega do Oscar para Oppenheimer, de Christopher Nolan, que também foi premiado como melhor diretor (o filme faturou sete estatuetas, no total). A atriz divulgou que não pôde ir por 'motivos familiares'.

reprodução abc

Pfeiffer iniciou a carreira artística na televisão aos 20 anos, participando de séries. E desde cedo chamou atenção pela beleza e pelo talento.

Instagram @michellepfeifferofficial

Sua estreia no cinema ocorreu em 1980, no filme “The Hollywood Knights”, uma comédia adolescente.

Michelle Pfeiffer - Instagram @michellepfeifferofficial

Em 1982, interpretou seu primeiro papel de destaque em “Grease 2”, mas foi no ano seguinte, com “Scarface”, que sua carreira passou a receber holofotes.

Divulgação

Sua primeira indicação ao Oscar (atriz coadjuvante) foi pela personagem Madame de Tourvel, em “Ligações Perigosas, de Stephen Frears.

Divulgação

Em 1990, ela conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz no drama em “Susie e os Baker Boys”, em que mostrou que também canta muito bem.

Divulgação

Dois anos depois, levou o Urso de Prata em Berlim pela interpretação em “Love Field” ('As Barreiras do Amor').

Divulgação

Pfeiffer também ganhou projeção no universo dos filmes de super-heróis ao interpretar a Mulher Gato em ‘Batman: O Retorno”, de Tim Burton, em 1992.

Reprodução/Batman - O Retorno

Além do cultuado “Scarface”, Pfeiffer contracenou com Al Pacino no romance “Frankie E Johnny” e foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz.

Reprodução

A filmografia de Michelle Pfeiffer inclui mais de 50 produções, incluindo quatro com a presença de outro dos maiorais de Hollywood, Robert de Niro.

Divulgação

Michelle Pfeiffer foi casada por sete anos com o ator Peter Horton e, desde 1993, está com David E. Kelley, com quem tem um filho.

Instagram @michellepfeifferofficial

Antes, ela já havia adotado uma menina, Claude Rose, que é sua filha mais velha.

Reprodução/Instagram

Em uma entrevista de 2022 ao “The Hollywood Reporter', a atriz contou uma passagem curiosa de sua vida em que aderiu a uma seita que pregava alimentação à base de luz.

Michelle Pfeiffer com Jimmy Fallon - Instagram @michellepfeifferofficial

“Bagunçaram minha mente e fizeram uma lavagem cerebral”, afirmou, referindo-se ao fato ocorrido quando tinha 20 anos e ela havia acabado de se mudar para Los Angeles.

Instagram @michellepfeifferofficial

No fim de 2023, ela surgiu com um olho roxo, causando apreensão nos fãs. E explicou nas redes sociais que tinha sofrido um acidente doméstico com bola de pickleball.

Instagram

Em seguida, ela postou imagem colocando um saco de gelo no olho e fez o alerta para que as pessoas não brinquem com essa bolinha oca em qualquer lugar. “Aviso: pickleball, fique longe da cozinha”, postou.

Instagram

