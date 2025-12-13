Filosofia, fé e iluminação: Templos e escolas do Budismo

A festa da iluminação de Buda, também conhecida como Vesak, é uma das datas mais importantes do calendário budista. Entre 1º e 8 de dezembro, os budistas celebram em vários templos espalhados pelo país.
De acordo com a tradição budista, Sidarta Gautama nasceu como um príncipe no século 6 a.C., na Índia. Ele cresceu em um ambiente de riqueza e privilégio, mas ficou insatisfeito com a vida mundana. Aos 29 anos, abandonou sua família e sua riqueza para se dedicar à busca da iluminação.
Depois de seis anos de meditação e ascetismo, Sidarta Gautama alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, em Bodh Gaya, na Índia. Ele então se tornou Buda, o iluminado.
Embora o Budismo tenha se originado na Índia, ao longo do tempo se espalhou para várias partes da Ásia e também ganhou adeptos em outras partes do globo.
Os ensinamentos de Buda são baseados na ideia de que o sofrimento é inerente à vida e a iluminação é o caminho para a libertação das angústias. Os templos também são importantes centros culturais e educacionais, onde os budistas aprendem sobre religião e filosofia.
Templo de Mahabodhi — localizado em Bodh Gaya, na Índia, erguido originalmente no século III a.C. É reconhecido por marcar o local da iluminação de Buda e possuir uma torre em estilo monumental.
Templo de Angkor Wat — localizado em Siem Reap, no Camboja, foi construído no início do século XII. É famoso por sua grandiosa arquitetura em pedra, relevos detalhados e por ser o maior complexo religioso do mundo.
Templo de Borobudur — situado em Java, na Indonésia, concluído no século IX. Destaca-se por sua estrutura em forma de mandala gigantesca e centenas de estátuas de Buda distribuídas em níveis.
Templo de Todai-ji — localizado em Nara, no Japão, construído no século VIII. É famoso por abrigar o Grande Buda de bronze e por ter sido uma das maiores estruturas de madeira já feitas.
Templo de Jokhang — situado em Lhasa, no Tibete, fundado no século VII. Considerado o mais sagrado da região, reúne peregrinos e apresenta elementos arquitetônicos únicos ligados ao budismo local.
O budismo é uma religião que envolve diferentes escolas e tradições. No entanto, todos os budistas compartilham a crença nos ensinamentos de Buda e no objetivo da iluminação.
Os ensinamentos centrais do Budismo são conhecidos como as Quatro Nobres Verdades e o Nobre Caminho Óctuplo.
As Quatro Nobres Verdades afirmam que a vida é permeada pelo sofrimento (dukkha), que a origem do sofrimento está no desejo e na ignorância, que é possível cessar o sofrimento, e que há um caminho para alcançar a cessação do sofrimento.
O Nobre Caminho Óctuplo é uma série de práticas éticas e mentais que, quando seguidas, ajudam a alcançar a iluminação e a liberação do ciclo de nascimento e morte (samsara).
Algumas das principais escolas budistas incluem a Theravada, a escola mais antiga do budismo, que enfatiza a prática dos ensinamentos originais de Buda.
Além disso, há a Mahayana, a escola mais difundida do budismo, que enfatiza a compaixão e o bodhisattva, um ser iluminado que se compromete a ajudar os outros a alcançar a iluminação.
E a Vajrayana, a escola mais esotérica do Budismo, que enfatiza a prática da meditação e da energia vital.