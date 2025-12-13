“Falando abobrinha”: descubra a origem da expressão e as vantagens do legume que ajuda na dieta

Com raízes no continente americano, desde o Peru até o sul dos Estados Unidos, a abobrinha, como a conhecemos hoje, apareceu na Itália, na segunda metade do século XIX. No entanto, ela foi reintroduzida nos Estados Unidos por imigrantes italianos na década de 1920.
Esse alimento tem suas raízes na América, onde as abóboras foram domesticadas há mais de 7.000 anos, na Mesoamérica. Tempos depois, foi desenvolvida na Itália, provavelmente em Milão, no final do século XIX.
Uma possível explicação para a expressão 'falar abobrinha' vem do tempo em que esse alimento era vendido a preços muito baixos, sendo associado a algo de valor desprezível.
Botanicamente, a abobrinha é o ovário de uma flor. Pertencente à família das cucurbitáceas, assim como a melancia, o melão, o pepino e a abóbora, ela é de fácil digestão, rica em niacina, além de ser fonte de diversas vitaminas.
Os dois tipos de abobrinha mais comuns no mercado brasileiro são: a tipo menina, que tem o fruto com pescoço e a tipo italiana, com o fruto alongado e sem pescoço.
Os frutos são muito sensíveis e se machucam com facilidade, apodrecendo rapidamente nas partes machucadas. Por isto, escolha-os com cuidado, sem apertá-los ou danificá-los com as unhas.
A abobrinha, também conhecida como courgette, jerimum-mirim ou zucchini, é um legume versátil e nutritivo, pertencente à família das cucurbitáceas. É um fruto colhido verde e pode ser consumido cru ou cozido, em diversas receitas.
Tem um sabor leve e neutro, que combina bem com diversos ingredientes, assim como é macia e tenra quando jovem e fresca.
A diferença entre abobrinha e abóbora está principalmente na forma como são colhidas e utilizadas. A primeira é colhida ainda jovem, com casca fina e sementes pequenas, enquanto a segunda aparece mais madura, com casca mais dura e sementes maiores.
Ela é rica em água, fibras, vitaminas (A, C, do complexo B), minerais (cálcio, fósforo, potássio) e antioxidantes. Além disso, pode ajudar a melhorar a digestão, fortalecer os ossos, prevenir o AVC e controlar a glicose no sangue.
A abobrinha possui poucas calorias e é rica em água, algo que facilita o controle da fome e favorece o emagrecimento. Este legume ainda contribui para tornar a dieta mais variada, saborosa, e os pratos mais coloridos.
Por ser um alimento com fonte de cálcio, potássio e fósforo, a abobrinha ajuda a formar e manter a saúde dos ossos e dos dentes.
Ela tem antioxidantes, como vitamina C e o caroteno, que, segundo alguns estudos, podem prevenir alguns tipos de câncer como o de próstata, mama e de pele.
A abobrinha é um vegetal de ótima digestão, sendo um excelente alimento para quem tem gastrite, sobretudo crônica, ou problemas na digestão.
Comer a abobrinha com casca facilita o funcionamento do intestino, pois este legume tem uma grande quantidade de água e também de fibras.
Como tem pouco carboidrato, a abobrinha tem baixo índice glicêmico, e, por isso, mantém os níveis de açúcar equilibrados.
A pectina, um tipo de fibra solúvel encontrada na abobrinha, mostrou-se eficaz na redução dos níveis de colesterol ruim (LDL) do organismo em uma pesquisa divulgada no European Journal of Clinical Nutrition.
De acordo com a especialista, a abobrinha é um alimento de fácil acesso, que pode ser encontrado em todas as estações do ano. O legume também aparece à milanesa, como na foto ao lado, ou em forma de chips.
Como tem um gosto muito suave, a abobrinha é muito versátil e pode ser consumida crua ou cozida em sopas, saladas ou acompanhamento de pratos de carne ou peixes
O cozimento a vapor preserva melhor os nutrientes e compostos bioativos do alimento. Já preparos que utilizam técnicas de frituras e empanadas devem ser evitados, pois são menos saudáveis e mais calóricos.
É possível também rechear a abobrinha com carne moída, frango, queijo ou atum. Se quiser diminuir a quantidade de carboidratos da dieta, transforme o legume em macarrão ao picar finas tiras e servir com o molho de sua preferência.
Pepino e abobrinha são vegetais parecidos na aparência, mas bem diferentes em sabor, textura, uso e até em como são consumidos.
Da mesma maneira que outros legumes, a abobrinha pode ser consumida de forma mais líquida, através de um saboroso caldo.