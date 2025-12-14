Estilo de Vida Maior trilha para aventureiros no Brasil atravessa mais de 100 municípios O Caminho da Mata Atlântica é a maior trilha em floresta do Brasil. Tem 4 mil km de extensão, desde o Parque Estadual do Desengano, no Rio de Janeiro, até o Parque Nacional de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Por Flipar

Reprodução caminhodamataatlantica.org,br