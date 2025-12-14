Entretenimento Quando a fragilidade vira força: Bon Jovi e a verdade por trás do palco Jon Bon Jovi revelou como foi sua recuperação vocal após a cirurgia de garganta, um processo que o obrigou a reaprender a cantar com calma, paciência e humildade. Ele contou que levou três anos e meio para voltar a se sentir bem e recuperar a confiança para voltar aos palcos. Por Flipar

reprodução/instagram