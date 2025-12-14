Entretenimento

Quando a fragilidade vira força: Bon Jovi e a verdade por trás do palco

Jon Bon Jovi revelou como foi sua recuperação vocal após a cirurgia de garganta, um processo que o obrigou a reaprender a cantar com calma, paciência e humildade. Ele contou que levou três anos e meio para voltar a se sentir bem e recuperar a confiança para voltar aos palcos.

reprodução/instagram

Nesse período de silêncio, ele descobriu algo ainda mais profundo: a importância de assumir vulnerabilidades no meio artístico. Destacou que medo e ansiedade fazem parte da jornada, mesmo para veteranos, e reforçou que o público, os amigos e a família sempre estiveram por perto.

Reprodução instagram

Jon também comentou que, hoje, se sente na posição de alguém mais velho e sábio, capaz de compreender as pressões enfrentadas pela nova geração. Por isso, quer que jovens músicos saibam que todos passam por dores e desafios, e que reconhecer a própria humanidade é fundamental.

Reprodução iHeartRadio / YouTube

Recentemente, Bon Jovi anunciou planos para uma cinebiografia sobre sua vida e revelou que pretende escalar seu filho, Jake Bongiovi, de 23 anos, para interpretá-lo no filme.

Wikimedia Commons (Rosana Prada) /Reprodução Instagram (@jakebongiovi)

Afirmou, ainda, que está vivendo um novo capítulo de sua carreira e não vê a cinebiografia como uma urgência. Contudo, acredita que sua trajetória, marcada por sucessos e desafios, merece ser contada.

Reprodução Instagram /@jonbonjovi

O anúncio ocorreu em meio a novidades musicais da banda. Bon Jovi lançou a edição Legendary do álbum 'Forever', com versões reimaginadas das faixas de 2024, incluindo a colaboração com Bruce Springsteen, 'Hollow Man'.

Reprodução do Instagram @springsteen

Além disso, a banda confirmou a Forever Tour, com início em 7 de julho de 2026 no Madison Square Garden, passando por cidades como Edimburgo, Dublin e Londres, marcando o retorno aos palcos no Reino Unido e Irlanda após sete anos.

Reprodução Instagram /@bonjovi

Essa volta aos palcos é especialmente significativa, pois o vocalista passou por cirurgia nas cordas vocais e um longo processo de reabilitação, documentado na série 'Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story'.

Divulgação

Vale lembrar que, recentemente, o cantor salvou uma mulher que estava prestes a se jogar de uma ponte sobre o Rio Cumberland em Nashville, nos Estados Unidos. O FLIPAR mostrou na ocasiÃ£o.

ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo redes sociais

O renomado artista estava no meio da gravação de um clipe no local quando avistou a mulher, que já estava do lado de fora da proteção da ponte.

Reprodução de vídeo redes sociais

O que muita gente não sabe é que Bon Jovi já era conhecido por ajudar pessoas. Filantropo, ele é responsável por uma ONG que tem como foco o combate à vulnerabilidade social.

reprodução/instagram

O músico, aliás, fundou a JBJ Soul Foundation em 2006, que ajuda no combate à fome, à pobreza e à falta de moradia.

reprodução

A ONG também destaca que sua meta é valorizar e potencializar as capacidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de apoiar iniciativas de serviços sociais e capacitação profissional.

divulgação/JBJ Soul Foundation

Nascido John Francis Bongiovi Jr. em 2 de março de 1962, em Perth Amboy, Nova Jersey, Bon Jovi se tornou o líder e vocalista da banda de mesmo nome, que fundou em 1983.

reprodução/instagram @jonbonjovi

Ele cresceu em uma família de ascendência italiana e começou a tocar música na adolescência, formando, portanto, sua primeira banda quanto tinha apenas 13 anos.

reprodução/instagram @jonbonjovi

Em 1983, fundou o Bon Jovi, que se tornaria uma das bandas de rock mais icônicas do mundo, especialmente durante os anos 1980 e 1990.

divulgação

Seu álbum de 1986, 'Slippery When Wet', catapultou o grupo ao estrelato com hits como 'Livin' on a Prayer' e 'You Give Love a Bad Name', tornando-se um dos discos mais vendidos da história do rock.

divulgação

Suas músicas, que abordam temas como amor, amizade, superação e a busca por sonhos, fizeram com que a banda se tornasse um fenômeno global, vendendo ao todo mais de 130 milhões de discos em todo o mundo.

reprodução/instagram @jonbonjovi

O álbum 'New Jersey' (1988) consolidou ainda mais o grupo com sucessos como 'Bad Medicine' e 'I'll Be There for You'.

divulgação

Ao longo de sua carreira, Jon Bon Jovi foi aclamado por sua capacidade de misturar rock com baladas emocionantes, mantendo uma conexão com seu público.

flickr - Rosana Prada

Além de sua carreira com a banda, ele lançou álbuns solo, como 'Blaze of Glory' (1990), que foi a trilha sonora do filme 'Jovem Demais Para Morrer' (1990) e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original.

divulgação/spotify

A partir dos anos 2000, Bon Jovi se reinventou, incorporando elementos de country rock em álbuns como 'Lost Highway' (2007), o que ajudou a expandir sua base de fãs.

flickr - Mark Kent

Além de sua carreira musical, Jon Bon Jovi também se aventurou na atuação, aparecendo em filmes como 'A Corrente do Bem' (2000) e 'Cry Wolf: O Jogo da Mentira' (2005).

Reprodução Instagram

Jon Bon Jovi também é uma figura ativa no cenário político e social dos Estados Unidos, constantemente apoiando candidatos e causas progressistas.

reprodução/instagram @jonbonjovi

O músico é casado com Dorothea Hurley, que foi sua namorada de infância. Juntos, eles tiveram quatro filhos.

reprodução/instagram @jonbonjovi

A voz poderosa e o carisma de Bon Jovi foram cruciais para o sucesso da banda, que ao longo das décadas, adaptou seu som às tendências musicais, mas sem perder sua identidade.

reprodução/instagram @jonbonjovi

