Arqueólogos encontram naufrágio de 2.500 anos na Sicília

9) Bianca C – Granada, Caribe - Este navio é único desse ranking que por ter naufragado duas vezes. A primeira foi em 1944, enquanto era rebocado, mas ele acabou sendo 'resgatado' e voltou a operar. Depois de operar como um transatlântico de passageiros por 12 anos, o Bianca C pegou fogo e afundou ao largo da costa de Granada.