Galeria Arqueólogos descobrem cidade do século 18 em plena Floresta Amazônica Um sítio histórico, formado por uma cidade e uma vila do século 18, foi encontrado na Floresta Amazônica, em Rondônia. A descoberta foi feita com o uso de tecnologia a laser por arqueólogos e quilombolas por meio de aeronaves equipadas com esse instrumento. Por Flipar

Divulgação/Amazônia Revelada