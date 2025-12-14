História Patrimônio mundial sob ameaça: Avanço do mar pode atingir estátuas da Ilha de Páscoa Um estudo liderado pela Universidade do Havaí alerta que ondas sazonais provocadas pela elevação do nível do mar podem atingir Ahu Tongariki, um dos pontos mais conhecidos da Ilha de Páscoa, até 2080. Lá estão os icônicos moais. Por Flipar

Imagem de LuisValiente por Pixabay