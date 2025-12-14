tores brasileiros deram voz a personagens de animação

Chico Anysio / Carl Fredricksen - 'Up, Altas Aventuras' (2009) - Na trama, Carl é um viúvo e solitário velhinho que decide realizar o sonho de sua falecida esposa Ellie de viajar para as Cataratas do Paraíso. Para isso, ele amarra milhares de balões à sua casa e a faz voar. O eterno Chico Anysio morreu três anos depois, em 2012.