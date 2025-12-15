Entretenimento

Com lapsos de memória, Guta Stresser, a Bebel da ‘Grande Família’, descobre esclerose múltipla

Guta Stresser foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2022. Antes da confirmação da doença, a atriz relatou lapsos de memória, dificuldade para lembrar palavras simples e formigamento nos pés. Ela procurou atendimento médico após sofrer uma queda em casa.

A esclerose múltipla é uma condição autoimune em que o sistema de defesa do corpo passa a agredir a mielina, camada responsável por revestir e proteger as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal.

O organismo acaba agredindo a camada que protege os nervos do cérebro e da medula espinhal, comprometendo a troca de sinais entre o cérebro e o corpo e gerando dificuldades nos movimentos e na percepção dos sentidos.

Os sintomas mais comuns incluem fraqueza, dormência, formigamento, cansaço intenso, tontura, dificuldade para caminhar, problemas de visão e de fala, além de alterações na memória, na concentração e na cognição.

O diagnóstico é realizado por meio de exames como ressonância magnética, avaliações neurológicas e exame do líquor. Embora a doença não tenha cura, existem medicamentos capazes de controlar sua progressão e reduzir a frequência e a intensidade das crises, chamadas surtos, que podem durar pelo menos 24 horas e, às vezes, deixar sequelas.

O tratamento também inclui fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, atividades físicas supervisionadas e adaptações na rotina para preservar a autonomia e a qualidade de vida. O diagnóstico precoce permite iniciar o tratamento mais cedo, reduzir o risco de sequelas e preservar a qualidade de vida.

Assim, o exemplo de Guta Stresser incentiva outras pessoas a buscar acompanhamento e estratégias de adaptação para lidar com a doença. Saiba mais, a seguir, sobre a atriz.

Maria Augusta Labatut Stresser, conhecida artisticamente como Guta Stresser, nasceu em 28 de setembro de 1972, em Curitiba, Paraná. Filha de Ronald Sanson Stresser, teve contato com o teatro desde a infância e iniciou a carreira profissional aos 13 anos, participando de montagens teatrais em sua cidade natal.

Ficou famosa ao interpretar Maria Isabel Silva Carrara, conhecida como Bebel, na série 'A Grande Família', exibida entre 2001 e 2014 pela TV Globo e disponível no Globoplay. A série retrata o cotidiano de uma família de classe média no subúrbio do Rio de Janeiro, com Bebel trabalhando como manicure e casada com Agostinho Carrara, interpretado por Pedro Cardoso.

Em 2007, reprisou o papel de Bebel em 'A Grande Família: O Filme', em que Lineu acredita que vai morrer após um exame médico.

Em 2015, integrou o elenco da minissérie 'Amorteamo', como Cândida, ambientada no Recife da década de 1920 e com foco em temas sobrenaturais.

Também participou da série 'Mister Brau', como Maria Augusta, que mostrava a vida de um casal interpretado por Taís Araújo e Lázaro Ramos que se muda da periferia para um condomínio de luxo.

Na temporada de 'Malhação: Vidas Brasileiras', interpretou Rosália da Paz.

No cinema, destacou-se em 'A Partilha', interpretando Célia, e em 'Nina', dirigido por Heitor Dhalia, papel pelo qual recebeu o Prêmio Guarani de Melhor Atriz.

Atuou também em longas como 'Antes que Eu Me Esqueça', 'Tudo que Deus Criou', 'Missão Cupidos' e 'Júpiter', entre outros.

No teatro, integrou montagens como 'O Vampiro e a Polaquinha', 'Mais Perto' e 'Rita Formiga', além de atuar como diretora em espetáculos como 'Medea en Promenade'. Desenvolveu trabalhos como roteirista e diretora em projetos cênicos e audiovisuais.

Em 2010, publicou o livro infantojuvenil 'Meu Pequeno Coxa-Branca', que conta a história de André, um garoto que explica aos amigos a origem de sua paixão pelo Coritiba, relembrando momentos com o avô, incluindo a viagem em família para assistir à final do Campeonato Brasileiro de 1985, no Maracanã.

A atriz viveu um relacionamento de 16 anos com o roteirista André Paixão, de quem se separou em 2020. Em suas redes sociais, inclusive, a atriz costuma postar declarações ao amigo: “[..] Te amo, Dedé. André Paixão. Meu sócio e amigo e parceiro e … tão eu também. O eu que sou agora e que não existiria sem a gente. Obrigada por existir. Isso também me define. Que bom!”, escreveu a atriz.

Em 2023, afirmou em entrevista que, apesar da separação, os dois ainda moravam na mesma casa.

