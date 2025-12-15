Veja como surgiu o nome de cada estado do Brasil

ACRE - Vem de 'aquiri', corruptela de 'uwakuru', vocábulo do dialeto Ipurinã que denominava um rio da região.
ALAGOAS - Se deve ao grande número de lagos e lagoas na região: Mais de 30 no estado, sendo 17 apenas na capital Maceió.
AMAPÁ - Origem controversa. Pode ser por causa da língua tupi (ama - chuva / paba - lugar) ou por causa da árvore amapá (Hancornia amapa), comum no local. A seiva é usada como fortificante e estimuladora de apetite.
AMAZONAS - Se deve à bravura de indígenas de uma tribo que guerreou contra o explorador espanhol Francisco de Orellana em 1541. Elas foram comparadas às amazonas, mulheres guerreiras da lenda grega.
BAHIA - Deriva de Baía de Todos os Santos, região onde uma esquadra portuguesa atracou em 1/11/1501, dia dedicado a Todos os Santos.
CEARÁ - Deriva de 'ciará' ou 'siará' - canto da jandaia, em tupi. Trata-se de um pequeno pagagaio.
ESPÍRITO SANTO - Ganhou este nome porque o responsável pela capitania local chegou no dia 23/5/1535, um domingo do Espírito Santo (Pentecostes, 50 dias após a Páscoa).
GOIÁS - Deriva do nome dos índios guaiás, que habitavam a região no fim do século 16, quando bandeirantes chegaram em busca de ouro.
MARANHÃO - Origem controversa. Pode ser do tupi 'mbarã-nhana' (rio que corre) ou do 'marañon' (cajueiro, árvore típica da região).
MATO GROSSO - Nome dado por bandeirantes em 1730 por causa das matas que eram muito espessas na regiÃ£o.
MATO GROSSO DO SUL - Desmembrou-se de Mato Grosso em 1977.
MINAS GERAIS - O nome se deve às numerosas minas de metais preciosos descobertas por bandeirantes.
PARÁ - Vem da palavra tupi 'pa'ra', que significa 'mar. Os indígenas chamaram assim braço direito do rio Amazonas que, ao confluir com o Rio Tocantins, se alonga muito parecendo o mar.
PARAÌBA - Vem da junção do tupi 'pa'ra' com 'a'iba', que significa 'ruim, impraticável para a navegação.
PARANÃ - Formado pela junÃ§Ã£o de 'pa'ra' com 'aÃ±a', que significa 'semelhante, parecido. No caso, indicaria um rio parecido com mar.
PERNAMBUCO- Vem do tupi-guarani 'paranambuco', junção de 'para'nã' (rio caudaloso) e 'pu'ka' (rebentar, furar) e significa 'buraco no mar.
PIAUÍ - Vem do tupi 'pi'awa' ou 'pi('ra)'awa', que significa 'piau, peixe grande', com 'i' (rio).
RIO DE JANEIRO- Em 1º de janeiro de 1502, uma expedição portuguesa sob o comando de Gaspar Lemos chegou à Baía de Guanabara, mas os portugueses acham que era rio. E incluíram o mês no nome.
RIO GRANDE DO NORTE- Recebeu esse nome por conta do tamanho do Rio Potengi.
RIO GRANDE DO SUL -Primeiro foi chamado de São Pedro do Rio Grande, por causa do canal que liga a Lagoa dos Patos ao oceano. Depois simplificou o nome. .
RONDÔNIA- Era chamada de Território do Guaporé em 1943 e trocou de nome em 17 de fevereiro de 1956, em homenagem ao marechal Cândido Rondon, engenheiro militar e sertanista que famoso pelas explorações da Bacia Amazônica..
RORAIMA - O nome refere-se à junção de 'roro' ou 'rora' (verde) com 'imã' (serra ou monte).
SÃO PAULO- Nome se refere à data de fundação do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25/1/1554. O 25 de janeiro marca a conversão do apóstolo Paulo ao Cristianismo.
SERGIPE - Do tupi 'si'ri-ï-pe', que significa 'rio dos siris'.
SANTA CATARINA- Duas hipóteses. Pode ser por causa de Catarina, mulher homenageada por Sebastião Caboto, italiano a serviço da Espanha, que chegou à ilha por em 1526. Ou oferecimento a Santa Catarina de Alexandria, festejada pela Igreja no dia 25/11.
TOCANTINS- Nome de indígenas da região junto à foz do Rio Tocantins. A palavra tupi significa 'bico de tucano'.