Aos 70 anos, assassino de John Lennon continua preso: todos os pedidos de soltura negados

John Lennon deu autógrafo para o assassino horas antes do crime. Chapman se dizia fã do cantor. Lennon o atendeu na saída do edifício onde morava, foi para o estúdio e, ao voltar, foi baleado pelo criminoso que o aguardava na porta. Dos cinco tiros, quatro atingiram o cantor: dois nas costas e dois nos ombros.
Cantor e compositor, John Lennon seguia carreira solo após o fim dos Beatles e era um dos maiores nomes da música mundial quando foi assassinado. Sua canção 'Imagine' é considerada uma das mais bonitas da história.
Chapman, hoje um setentão, tirou a vida do músico de 40 anos em Nova York, em 8 de dezembro de 1980, com cinco tiros. Após o assassinato de Lennon, Chapman declarou em entrevistas que agiu conscientemente e expressou profundo remorso pelo crime.
Embora sua sentença permita audiências para liberdade condicional, Mark Chapman segue encarcerado desde que foi transferido para o Centro Correcional de Attica. Todos os seus pedidos de soltura foram negados até hoje,
Os argumentos apresentados a cada solicitação de audiência por parte da defesa do assassino, eram de que sua reintegração à sociedade não seria possível por haver um claro risco de reincidência.
Mesmo depois de preso, Chapman afirmou que sentia ódio de Lennon desde 1966, quando o músico deu a famosa declaração de que “os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo”.
Para Chapman, as letras de algumas da músicas, especialmente “God” e “Imagine”, eram um menosprezo à fé cristã. Ele afirmou que Lennon era um “hipócrita” e tinha um estilo de vida indecente, o que o “obrigou a puni-lo”.
Assim, como John Lennon, vários outros artistas já consagrados e que com uma longa estrada pela frente tiveram suas trajetórias interrompidas por criminosos. Veja casos de grande repercussão.
O rapper americano The Notorious B.I.G - O famoso rapper teria completado 52 anos em 21/5/ 2024. Mas foi morto a tiros, aos 24 anos, por assassinos que emparelharam com o carro do cantor, em Los Angeles.
Christopher George Latore Wallace, nascido em 21/5/1972 no Brooklyn, em Nova York, ganhou sucesso com o lançamento do álbum Ready To Die. Ele estava no auge da curta carreira (5 anos) quando foi morto. Eleito Rapper do Ano pela Billboard, até hoje entra em seleções dos maiores do gênero.
Marvin Gaye - Cantor e instrumentista de R&B e soul, ganhou fama nos anos 60 e tornou-se um dos mais populares do gênero. Em 1982, ganhou 2 Grammy. Com vida familiar conturbada, foi morto a tiros pelo pai, com um revólver que ele mesmo tinha lhe dado.
Peter Tosh - O cantor tinha 42 anos e havia acabado de ganhar um Grammy por seu disco de reggae quando foi morto pela gangue de Dennis Leppo, ex-presidiário que ele havia ajudado na busca por emprego. Leppo foi condenado a prisão perpétua.
Tupac Shakur - O rapper de 25 anos foi morto a tiros dentro do carro, no trânsito, depois de uma briga, em 7/9/1996, em Las Vegas. Ele também era DJ e tocava piano. Teve nove anos de carreira.
Pier Paolo Pasolini - O cineasta italiano, ganhador de prêmios europeus nos anos 1960 e 1970, foi espancado e atropelado, aos 53 anos, em 2/11/1975. O assassino Pino Pelosi, de 17 anos, alegou que houve briga por causa de relações íntimas. Após cumprir pena, ele disse que foi forçado a confessar um crime que não cometeu.
Sharon Tate - A atriz e modelo americana de 26 anos, casada com o cineasta Roman Polanski, estava grávida quando foi morta por fanáticos seguidores de Charles Manson, em 9/8/69. Os criminosos pegaram prisão perpétua, exceto Linda Kasabian, que contou tudo em troca de imunidade.
Christina Grimmie - A cantora americana, cujo talento musical se manifestou na infância, tinha 22 anos quando foi morta por Kevin Loibl, fã obcecado, que ficou com ciúme ao ver uma foto de Christina com o namorado. Em 10/6/2016, ele a matou a tiros após um show em Orlando e se suicidou.
Rebecca Schaeffer - A atriz americana, de 21 anos, foi morta por Robert Bardo, fã obcecado, que não parava de mandar cartas e de persegui-la. Ele chegou a contratar detetive para monitorá-la. Em 17/7/1989, ele foi à casa da atriz e ela abriu a porta achando que era um entregador. Ele a matou com um tiro no peito.
Selena Quintanilla-Pérez - Americana de ascendência mexicana, eleita pela Billboard a 'melhor cantora dos anos 90', foi morta a tiros, em 31/3/95 pela líder do fã-clube, envolvida em fraudes. Mesmo ferida, a cantora correu e revelou o nome da assassina na recepção do hotel. Tinha 23 anos.
Dimebag Darrell - Filho de um músico country, o guitarrista americano optou pelo heavy metal e destacou-se nas bandas Pantera e Damageplan. Em 8/12/2004, foi morto a tiros, aos 38 anos, durante um show em Ohio por Nathan Gale. Ele baleou outras 15 pessoas, matando três. Foi morto pela polícia.
Robert Knox - O ator britânico morreu esfaqueado, aos 18 anos, ao defender o irmão durante um assalto em 24/4/2008. Karl Bishop foi condenado à prisão perpétua. Robert começava uma carreira promissora. Gravou, dias antes, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Intérprete de Marcus Belby, não viu o lançamento do filme.
Leon Eliachar - Escritor brasileiro, nascido no Egito, veio para o Brasil menino. Começou a carreira aos 19 anos e trabalhou em vários jornais. Foi morto com um tiro no rosto, em 29/5/1987, aos 64 anos, pelo pistoleiro Roy Baumer (que foi preso)a mando de um fazendeiro com ciúme da mulher.
Theo van Gogh - Cineasta holandês, foi morto aos 47 anos, em 2/11/2004, por um terrorista islâmico. Bisneto homônimo de Theo, irmão do pintor Vincent van Gogh, ele era crítico do Islã e apoiava Ayaan Hirsi Ali (defensora dos direitos das muçulmanas). Foi baleado e esfaqueado a caminho do trabalho.
Federico Garcia Lorca - Poeta e dramaturgo, simpático ao Socialismo, foi vítima da Guerra Civil Espanhola, preso por fascistas sob alegação de que ele era mais perigoso com a caneta do que outros com o revólver. Morreu fuzilado em 18/8/36, aos 38 anos.
Euronymous - O guitarrista norueguês atuou na Banda Mayhem, apresentando-se com corpse paint. Pioneiro no Heavy Metal nórdico, destacou-se no Black Metal norueguês. Foi morto a facadas aos 25 anos, em 10/8/93, por Varg Vikernes, músico da Banda Burzum, que cumpriu pena de 15 anos pelo crime.
Rodrigo Netto - O guitarrista da Banda Detonautas, de 29 anos, foi morto por assaltantes no Rio de Janeiro, em 4/6/2006, quando retornava de uma festa. Rodrigo estava no carro com o irmão e a avó, no Rocha, zona norte da cidade. Criminosos em um carro tentaram interceptá-lo, ele seguiu em frente e foi baleado.
Daniella Perez - A atriz, de 22 anos, foi morta a facadas em 18/12/1992 por Guilherme de Pádua (os dois na foto), com quem fazia par romântico na novela De Corpo e Alma. Ele e a mulher Paula, que tinha ciúmes doentios de Daniella e foi cúmplice no crime, foram condenados a 19 anos de prisão. Cumpriram seis.