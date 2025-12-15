Atriz é apontada como ‘mulher mais bela do mundo’; saiba o motivo

A análise, feita de maneira mais 'científica', leva em conta proporções dos olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e formato do rosto.
Em maio de 2024, o look usado pela atriz para a pré-estreia do filme “Furiosa: Uma Saga Mad Max” em Sydney, na Austrália, chamou a atenção na web.
O modelito inusitado fazia parte da coleção da grife Paco Rabanne, na primavera-verão de 1996.
Nas redes sociais, muita gente reagiu ao modelito usado pela atriz e os comentários foram diversos: 'Ela não vai sentar em nenhum momento', questionou um seguidor. 'Você pode tudo mesmo', disse outra internauta.
“Furiosa: Uma Saga Mad Max” estreou no dia 23 de maio de 2024 no Brasil. A trama se passa anos antes de 'Mad Max: Estrada da Fúria' (2015) e mostra uma versão jovem da personagem Furiosa, dessa vez interpretada por Taylor-Joy.
No filme de 2015, a personagem foi vivida por Charlize Theron, que recebeu elogios por sua fisicalidade e dramaticidade ao encarnar o papel.
Anya Taylor-Joy é uma atriz e modelo britânica-americana nascida em Miami, Flórida, no dia 16 de abril de 1996.
Taylor-Joy é a caçula de seis irmãos. Sua mãe nasceu na Zâmbia, na África, enquanto seu pai nasceu na Argentina, com ascendência inglesa e escocesa.
Apesar de ter nascido em Miami, a famÃlia mudou-se para Buenos Aires, onde seu pai morava, quando ela tinha apenas duas semanas de vida.
Ela viveu lá até os seis anos, mas, devido a algumas crises políticas na Argentina, seus pais decidiram se mudar para Londres, no Reino Unido, em 2002.
Na época, a mudança foi desafiadora para a arista, pois ela só falava espanhol e teve que se adaptar a um novo país e aprender um novo idioma.
Além de sua educação formal, Taylor-Joy estudou balé, o que influenciou na sua fisicalidade como atriz.
Aos 16 anos, Taylor-Joy decidiu dedicar-se integralmente à atuação, demonstrando um talento natural que rapidamente chamou a atenção de quem convivia com ela.
Sua estreia oficial aconteceu em 2014, na série 'Endeavour' (2012-2023), da qual participou de um episódio da segunda temporada.
Porém, foi em 2015 que Taylor-Joy ganhou destaque no mundo todo, ao protagonizar o filme de terror 'A Bruxa'.
Depois disso, a atriz consolidou seu talento em thrillers psicológicos como 'Fragmentado' (2016) e sua sequência 'Vidro' (2019), se firmando como uma estrela promissora em Hollywood.
Em 2020, Taylor-Joy protagonizou a minissérie da Netflix, 'O Gambito da Rainha', que foi um sucesso mundial.
Sua interpretação da prodígio do xadrez Beth Harmon recebeu aclamação da crítica e rendeu diversos prêmios, incluindo um Globo de Ouro.
Outras obras marcantes em que Taylor-Joy atuou foram os filmes 'Emma.' (2020), 'Os Novos Mutantes' (2020), 'Noite Passada em Soho' (2021) e 'O Homem do Norte' (2022).
Entre 2019 e 2022, a atriz participou de 11 episódios da série de sucesso 'Peaky Blinders'.
Os últimos papéis da atriz foram nos filmes 'O Menu' (2022), 'Super Mario Bros. - O Filme' (2023), no qual faz a voz da Princesa Peach, e uma ponta em 'Duna: Parte 2'.
Depois de começar a namorar o músico Malcolm McRae em 2021, eles se casaram em 2022.
Em fevereiro de 2025 foi lançado o filme 'Entre Montanhas' na Apple TV.