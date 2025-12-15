Pétalas aveludadas das alamandas revigoram qualquer jardim

Seu nome cientÃfico Ã© Allamanda cathartica, embora existam outras espÃ©cies e variedades, e ela pertence Ã famÃlia Apocynaceae, a mesma de algumas plantas trepadeiras e arbustivas populares.
As flores mais comuns são amarelo-vivo, mas há variedades em tons de roxo, rosa e até branco-creme, com nuances e intensidades diferentes conforme o híbrido.
O amarelo é a cor mais difundida e marcante, associada à espécie nativa brasileira, com um centro levemente alaranjado que realça ainda mais seu brilho.
As variedades roxas e rosas costumam ser cultivadas em jardins mais especializados, sendo menos comuns e exigindo cuidados semelhantes às amarelas.
Originária principalmente da América do Sul, a alamanda é muito abundante no Brasil, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o clima quente favorece seu florescimento contínuo.
Fora do Brasil, também é encontrada em países tropicais da América Central, Caribe, sudeste da Ásia e algumas ilhas do Pacífico, sempre em locais ensolarados.
É uma planta que pode ser cultivada tanto em jardins amplos quanto em vasos grandes, desde que tenha espaço para se desenvolver, pois é trepadeira de crescimento vigoroso
Por ser tóxica se ingerida, é importante manter a alamanda longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos, apesar de seu uso ornamental frequente.
A planta exige sol pleno para florescer bem, pois na sombra tende a produzir menos flores e mais folhagem, prejudicando seu efeito decorativo.
O solo ideal para a alamanda é fértil, bem drenado e levemente ácido, sendo recomendada a adição de matéria orgânica para estimular o florescimento.
A poda é recomendada após a floração mais intensa, ajudando a controlar o tamanho da planta e estimular novos ramos e botões florais.
Em regiões de clima frio ou com geadas, o cultivo da alamanda deve ser protegido, pois ela não tolera temperaturas muito baixas.
A floração geralmente ocorre de forma mais intensa na primavera e no verão, mas em climas quentes pode se estender praticamente o ano todo.
A alamanda é também muito utilizada em cercas vivas, pérgolas e treliças, cobrindo estruturas com seu verde intenso e flores chamativas. O orvalho a umedece de forma natural.
Além do valor ornamental, a planta é apreciada por atrair polinizadores como borboletas, que se alimentam de seu néctar abundante.
Com sua combinação de beleza, resistência e exuberância tropical, a alamanda é um dos símbolos de jardins ensolarados, unindo estética e vigor no paisagismo.