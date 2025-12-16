Arquitetura paramétrica enche os olhos com criatividade; compreenda o estilo

Essa técnica permite aos arquitetos criar projetos mais complexos e adaptáveis, que podem ser facilmente modificados para atender às necessidades específicas de um cliente. Hoje o Flipar apresenta vários exemplos desse método curioso!
Nocenco Cafe, Vietnã: Esse café foi projetado pelo escritório de arquitetura VTN Architects, em parceria com a Bambubuild, uma empresa especializada em construção com bambu.
O projeto visava criar um espaço acolhedor e convidativo, que se integrasse ao ambiente urbano ao redor.
Little Island, Estados Unidos: Esse é um parque público artificial localizado no Rio Hudson, a oeste de Manhattan, na cidade de Nova York.
O parque foi inaugurado em 21 de maio de 2021 e rapidamente se tornou uma atração popular para turistas e moradores locais.
Oculus Center, Estados Unidos: Este centro de transporte – que também é shopping – fica localizado no World Trade Center, em Nova York. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava e foi inaugurado em 2016.
O Oculus Center é composto por dois andares subterrâneos, que abrigam um shopping com mais de 100 lojas e restaurantes, além de uma estação de metrô. A estrutura da construção se assemelha a uma asa de pássaro.
Aeroporto Internacional do Mar Vermelho, Arábia Saudita: O aeroporto está localizado a cerca de 15 quilômetros da cidade de Al Wajh e faz parte do Projeto Mar Vermelho, um ambicioso projeto de desenvolvimento turístico na região.
O design do aeroporto, que inaugurou em julho de 2023, é inspirado nas dunas do deserto da Arábia Saudita. O telhado do terminal é feito de uma estrutura de aço e vidro que se assemelha a uma onda.
Aeroporto Internacional de Changchun Longjia, China: Inaugurado em 2018, o aeroporto foi projetado pelo escritório de arquitetura MAD Architects e tem capacidade para receber 40 milhões de passageiros por ano.
O aeroporto é um importante marco arquitetônico e um importante destino turístico na China. O projeto é um exemplo de como a arquitetura pode ser usada para criar espaços públicos que são funcionais, bonitos e sustentáveis.
Sagrada Família, Espanha: Localizado em Barcelona, esse templo católico começou a ser construido em 1882. O local é considerado uma obra-prima do arquiteto Antoni Gaudí.
BAOBAB Luxury Safari Resort, África do Sul: Localizado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, esse resort é composto por um aglomerado de alojamentos de madeira e faia, que são inspirados na forma do baobá, uma árvore nativa do continente africano.
O BAOBAB Luxury Safari Resort é considerado o primeiro resort de ecoturismo do mundo. Isso porque ele produz autonomamente sua própria energia verde e água para a comunidade.
Under, Noruega: Este é um restaurante subaquático localizado na cidade de Lindesnes. Foi projetado pelo escritório de arquitetura Snøhetta e inaugurado em 2019.
Hotel Natura Extension, Eslovênia: Localizado na cidade de Rogla, o projeto é do escritório de arquitetura ENOTA e está previsto para ser concluído em 2024.
A extensão do hotel será composta por um novo edifício de 6.310 metros quadrados, que abrigará novas acomodações, um restaurante, um bar e uma piscina. O novo edifício será construído em madeira, seguindo os princípios da arquitetura sustentável.
Clinique La Prairie Resort, Arábia Saudita: Localizado em Amaala, o resort é uma parceria entre a Clinique La Prairie, um spa suíço de renome mundial, e a Red Sea Development Company, uma empresa de desenvolvimento imobiliário.
O resort está previsto para ser inaugurado em 2024, terá 36.115 metros quadrados, e contará com 52 quartos e suítes, 13 villas, um spa de 12.000 metros quadrados, um centro médico, um museu, um beach club, e um restaurante.
Estrutura de madeira do Metropol Parasol, Espanha: Projetada pelo arquiteto alemão Jürgen Mayer-Hermann e inaugurada em 2011, essa é a maior estrutura de madeira do mundo. O design consiste em seis guarda-sóis com a forma de cogumelos.
O Cineorama de Erika Hock: O projeto ousado desta arquiteta consiste em um cinema ao ar livre, em que as pessoas possam assistir filmes com amigos ou familiares no quintal.
Dubai Healthcare City, Dubai: O DHCC é um centro de excelência em saúde e bem-estar, que abriga uma variedade de hospitais, clínicas, centros de pesquisa e educação.
A construção impressionante é dividida em cinco zonas e oferece acesso aos melhores tratamentos e serviços médicos da rica cidade de Dubai.
Centro de música pop de Kaohsiung, Taiwan: O centro foi inaugurado em 2021 e é dedicado à música pop taiwanesa. Além disso, o lugar é dividido em quatro zonas diferentes.
O centro foi projetado pelo arquiteto espanhol Manuel Monteserín Lahoz. O design é inspirado nas ondas do oceano, um elemento importante da cultura taiwanesa.
Chemin des Carrières, França: É um caminho de 11 quilômetros de extensão que liga as cidades de Rosheim e Saint-Nabor, na Alsácia, França. O caminho foi construído sobre uma antiga ferrovia que foi desativada na década de 1970.
O Chemin des Carrières foi inaugurado em 2017 e é um destino popular para caminhadas, ciclismo e passeios. O caminho também é um importante marco cultural para a região, pois conta a história da indústria da mineração na Alsácia.
Centro Internacional de Convenções e Exposições, China: Foi inaugurado em 1999 e tem uma área de 300.000 metros quadrados. Além disso, é composto por 10 pavilhões de exposição, 20 salas de conferências e um centro de negócios.