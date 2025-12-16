Estilo de Vida Beleza e turismo rural chamam atenção na cidade mais pacata do Rio de Janeiro Em determinados momentos da atribulada vida urbana, as pessoas buscam locais mais amenos e pacatos para ter tranquilidade e contato direto com a natureza. Essas sÃ£o as principais caracterÃ­sticas de Engenheiro Paulo de Frontin, que se emancipou de Vassouras em 4 de outubro de 1963. Por Flipar

ReproduÃ§Ã£o do Flickr Antonio Lordelo