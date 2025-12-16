Animais Mistura de espécies virou objeto de estudo no sul do Brasil: tão rara que exigiu vários exames Você conhece o graxaim-do-campo? Com o nome científico de Lycalopex Gymnocercus, ele assemelha-se a uma raposa. É encontrado em países como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Seu nome vem do termo indígena 'graxaim', usado para designar raposas. Por Flipar

Vinicios de Moura/Wikimedia Commons