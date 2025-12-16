Galeria Maciez e suculência: pêssego aumenta imunidade e faz bem em sua saúde OriginÃ¡rio da China, o pÃªssego possui uma polpa suculenta que envolve uma grande semente, como ocorre com a nectarina e a ameixa. Ã? um fruto pouco calÃ³rico, que apresenta uma casca aveludada e um sabor Ãºnico, presente de diversas formas na culinÃ¡ria e com inÃºmeros benefÃ­cios Ã saÃºde. Por Flipar

Pixabay