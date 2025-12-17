Diretor que faria série com Keanu Reeves para a Netflix é condenado por fraude milionária

Segundo informações da CBS News e do portal Pop Culture, o diretor foi considerado culpado pelo desvio de US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 60 milhões) que deveriam ter sido investidos em uma série de ficção científica da Netflix.
Calcula-se que a soma das penas pode chegar a até 90 anos de prisão. A sentença definitiva será divulgada em abril de 2026.
Os recursos desviados faziam parte de um projeto encomendado pela Netflix, que passou pelas fases iniciais com os nomes provisórios 'White Horse' e 'Conquest'.
Em um primeiro momento, o ator Keanu Reeves esteve ligado à produção, que chegou a ser anunciada como parcialmente gravada no Brasil, com a participação de profissionais brasileiros no elenco.
Segundo as investigações, após já ter recebido US$ 44 milhões para o desenvolvimento, o cineasta solicitou um aporte adicional de US$ 11 milhões para iniciar a produção.
Em vez de aplicar o capital na obra, Rinsch transferiu o dinheiro para contas pessoais.
Metade do valor foi gasto em apenas 60 dias; a outra parte foi investida em criptomoedas, gerando lucros que ele também reteve ilegalmente.
As autoridades apontam que o cineasta gastou um montante de US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 13,22 milhões, na cotação atual) em cinco carros da marca Rolls-Royce e uma Ferrari.
Rinsch também gastou US$ 1,8 milhão em faturas de cartões de crédito; US$ 3,8 milhões em móveis e antiguidades; e US$ 652 mil em relógios e vestuário.
As autoridades ainda apontam que o cineasta usou US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,52 milhões) em honorários advocatícios para processar os próprios produtores da série.
Após a condenação, o advogado de defesa, Benjamin Zeman, declarou à imprensa internacional que considera a decisão equivocada.
Segundo ele, o caso 'poderia criar um precedente perigoso para artistas que se envolvem em disputas contratuais e criativas com seus investidores, neste caso uma das maiores empresas de mídia do mundo”.
Até o dia 17 de dezembro, os produtores afetados pela fraude não haviam se manifestado publicamente sobre o desfecho do caso.
Rinsch ficou conhecido principalmente por dirigir o longa-metragem '47 Ronins', lançado em 2013 e também estrelado por Keanu Reeves.
Carl Erik Rinsch nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Quando jovem, estudou nas universidades Brown e Columbia.
Antes do cinema, Rinsch foi diretor de comerciais e curtas-metragens, como 'The Gift', de 2010, que ganhou prêmios no Festival de Cannes.