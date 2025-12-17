Espíritas superam católicos e evangélicos e representam a maioria numa única cidade brasileira

De acordo com um estudo do Censo, 42,6% da populaÃ§Ã£o com 10 anos ou mais se declara seguidora da doutrina espÃrita.
A cidade, que hoje tem cerca de 2 mil habitantes, cresceu em torno do Centro Espírita Luz da Verdade, fundado em 1929.
A doutrina espírita moldou a identidade da região, influenciando a vida comunitária e atraindo visitantes em busca de atendimentos espirituais.
A chegada do líder espírita Jeronymo Candinho, em 1936, foi o que ajudou a consolidar o espiritismo no local.
Ao contrÃ¡rio de muitas cidades que se formaram a partir de igrejas catÃ³ligas, Palmelo Ã© a Ãºnica cidade do Brasil originada a partir de um centro espÃrita.
Até hoje, o centro atrai visitantes de todo o país, realiza tratamentos espirituais, mantém ações sociais e promove eventos voltados para a religião.
Embora haja uma predominância espírita, a convivência com outras religiões é considerada pacífica.
Palmelo fica situado no sudeste do estado de Goiás, a cerca de 125?km de Goiânia e 246?km de Brasília.
Com área de aproximadamente 59?km², é um dos menores municípios do estado em termos demográficos.
Fundado em 9 de fevereiro de 1929, Palmelo foi emancipado em 13 de novembro de 1953, separando-se de Pires do Rio.
O Centro Espírita Luz da Verdade atrai visitantes de todo o país (e do exterior), com cerca de 350 médiuns ativos.
O centro também promove transmissões online que chegam a reunir quase 2 mil participantes simultâneos.
Geograficamente, Palmelo está inserida na bacia do Ribeirão Caiapó, tributário do Corumbá, com vegetação típica de cerrado.
A economia do município é baseada principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de grãos como milho, feijão e café, além da pecuária.
Além disso, o turismo religioso e a indústria de laticínios também impulsionam a economia, totalizando um PIB aproximado de R$?55,7?milhões em 2021.
A infraestrutura urbana é organizada, com escolas (pública e privada), hospital municipal, Centro de Saúde, CAPS, creche, casas para idosos, biblioteca e museu de artes.
Anualmente, a cidade recebe eventos como a Semana Espírita e celebrações tradicionais como Festa Junina, Festa de Maria Madalena e o aniversário da cidade.