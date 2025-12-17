Galeria

Chapadas são destinos imperdíveis para curtir a natureza no Brasil

As chapadas do Brasil, com cachoeiras, rios, grutas e trilhas, são destinos imperdíveis para pessoas que gostam de estar em meio à natureza.

Sua rica flora e sua fauna nativa, em paisagens deslumbrantes, revelam que as belezas naturais do Brasil vão além das praias.

Silvana kelly akamine oroides/Wikimédia Commons

Chapadas são formações geográficas com extensas áreas elevadas, apresentando topo plano ou quase plano.

Caio Vilela /Wikimédia Commons

Originam-se de eventos geológicos que se sucederam ao longo de bilhões de anos.

Flickr/Pedro Afonso Grecco Julien

O Brasil tem 7 chapadas que se destacam como lugares de paisagem deslumbrante e opções de convívio com a Natureza, com atividades de entretenimento e de esporte, em terra e na água.

Flickr/danielmonteiro

Chapada Diamantina - BA: É uma região montanhosa localizada na Bahia, composta por 24 municípios, a 420 km da capital Salvador. É conhecida por suas trilhas e cachoeiras. As cidades mais visitadas na região são Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Ibicoara, Andaraí e Igatu.

Sanjayfm/Wikimédia Commons

Foi cenário da corrida do diamante no século XIX, possuindo vasta história cultural e geológica. A Chapada Diamantina é um destino popular para ecoturismo e trekking, atraindo visitantes em busca de aventuras ao ar livre e paisagens inesquecíveis.

Flickr/klasrabenschlag

Chapada dos Veadeiros - GO: Situada em Goiás, a 400 km de Goiânia, é uma área de preservação ambiental reconhecida pela UNESCO. Essa região de cerrado abriga formações rochosas, cânions, rios e vasta biodiversidade.

Flickr/danielmonteiro

Veadeiros é um destino popular para trilhas e contemplação da natureza. Além disso, é famosa por suas práticas holísticas e esotéricas, atraindo visitantes em busca de bem-estar e conexão espiritual.

Flickr/danielmonteiro

Chapada dos Guimarães – MT: Fica a cerca de 60 km de Cuiabá, em Mato Grosso, e é famosa pela cachoeira Véu de Noiva. Oferece diversas atrações, como cânions, cavernas.

Rafaelsoares/Wikimédia Commons

A Chapada dos Guimarães possui sítios arqueológicos com pinturas rupestres, revelando vestígios da ocupação pré-histórica. É um destino procurado para ecoturismo, trilhas e atividades ao ar livre.

Maíra Arantes Leite Wick/Wikimédia Commons

Chapada das Mesas - MA: No sudoeste do Maranhão, próxima ao Tocantins, é procurada por muitos turistas que aproveitam para conhecer a Chapada das Mesas e o Jalapão, trajeto conhecido como 'Jalapada'.

Flickr/josecastelo.com

Apresenta cachoeiras, cânions, pinturas rupestres e o Morro do Chapéu, com sua característica forma de mesa, considerado um dos picos mais importantes do Brasil.

Flickr/deltafrut

Chapada do Araripe - CE: Localizada na divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, destaca-se pelos sítios paleontológicos. Quem gosta de história pode conhecer os percursos feitos pelos indígenas Kariri e pelos cangaceiros da época de Lampião.

Paulohenrique.fotografias/Wikimédia Commons

A Chapada do Araripe possui variedade de plantas e animais. Destaca-se ainda pelo Geopark Araripe, contribuindo para a preservação e divulgação do patrimônio geológico e paleontológico.

Aline M. Ghilardi / Ministério do Turismo

Chapada dos Parecis - MT: Próxima à fronteira com a Bolívia, destaca-se pela diversidade de cachoeiras, águas cristalinas e morros, grande parte em terras demarcadas pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas)..

Divulgação

A área abriga uma Cidade de Pedra, que conta rochas diferenciadas, além do Rio Verde e as cachoeiras Salto Belo e Salto Utiariti.

Divulgação

Chapada dos Guarani – SP: Pouca conhecida, localizada em São Paulo, a chapada tem como principal atração o Parque Ecológico da Ponte Amarela, com suas cachoeiras, acima do Aquífero Guarani.

Flickr/Brüner

