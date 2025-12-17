Restaurante ‘secreto’ no Rio de Janeiro que faz 80 anos já recebeu Harrison Ford, Elis Regina e Evita Perón

O estabelecimento é conhecido por já ter recebido personalidades internacionais como o cineasta italiano Frank Capra, a ex-primeira-dama da Argentina, Evita Perón, e o ator Harrison Ford.
O restaurante também já foi visitado por figuras nacionais como Regina Duarte, Luisa Brunet, Elis Regina, Tom Jobim e Milton Nascimento.
Por um período, o 'Os Esquilos' foi palco das gravações do extinto programa 'Estrelas', apresentado pela Angélica na TV Globo.
Para comemorar os 80 anos de história, foi inaugurada uma exposição que reúne fotos, menus antigos e objetos que resgatam memórias afetivas do lugar e da cidade do Rio.
O restaurante fica situado em um casarão colonial que já foi residência do Barão de Escragnolle, amigo de D. Pedro II.
O espaço funciona desde 1945, após o imigrante italiano Hugo Busca receber a concessão do então presidente Getulio Vargas.
O local é descrito como um refúgio de natureza e 'desaceleração' dentro da Floresta da Tijuca, famoso por sua atmosfera íntima com lareira e presença de animais silvestres.
Desde então, o restaurante se consolidou como ponto de encontro de artistas, políticos, intelectais e famílias.
A história do local é marcada por relações pessoais e familiares, como o romance entre Getúlio Vargas e a atriz e cantora Virgínia Lane.
O local também ficou conhecido por ser palco de inúmeros casamentos, aniversários e batizados que atravessam gerações de famílias cariocas.
Atualmente, o 'Os Esquilos' é gerido por Anna Paola Busca (filha do fundador), seu marido, Luiz Eduardo Xavier, e sua filha, Valentinna Busca Xavier.
'É emocionante ver famílias que voltam geração após geração, gente que diz: 'Venho aqui desde criança'', contou Anna Paola.
Ela assumiu a administração do espaço após o falecimento do pai, em 1986. 'Nasci em 1962, quando o restaurante já tinha 17 anos, e guardo vivas as lembranças da gente correndo pelo jardim e dos almoços de domingo', lembrou.
Sobre a visita de Harrison Ford, estrela de filmes como 'Star Wars' e 'Indiana Jones', a nova proprietária conta que ele pediu algo simples e bem 'brasileiro': frango, arroz e feijão.
Entre as histórias está também a comemoração do casamento da cantora Elis Regina com Ronaldo Bôscoli, em 1967 — eles haviam oficializado a união na Capela Mayrink, que fica próxima do restaurante.
Até hoje, o cardápio preserva o estilo das décadas de 1950 e 1960, com pratos tradicionais como o medalhão ao molho roquefort e o salmão ao molho de maracujá.
Os planos futuros incluem ampliar iniciativas de turismo cultural e educação ambiental: 'Acreditamos na importância da mata para o Rio. Queremos chegar aos 100 anos sendo parte viva dessa história', projeta Anna.