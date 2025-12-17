Galeria Veja 20 casas de artistas para visitar em diferentes partes do mundo Ao redor do mundo, artistas deixaram rastros profundos em seus espaços pessoais — e muitos deles abriram suas portas para que o público possa sentir de perto a vibração da arte que ali nasceu. De Salvador Dalí a Tomie Ohtake, de Pablo Neruda a Portinari, cada casa é um mergulho na alma do criador. Por Flipar

reprodução/tripadviser