Depois de ofensas às filhas do Silvio Santos, Zezé Di Camargo pede desculpas

O sertanejo havia manifestado publicamente seu descontentamento com a presença do presidente Lula e do ministro do STF Alexandre de Moraes no evento de lançamento do portal SBT News.
'Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento', comentou ele no dia 15 de dezembro.
No mesmo vídeo, Zezé diz que 'filho que não honra pai e mãe', para ele, 'não existe'.
Revoltado com a situação, o cantor pediu para que o seu especial de Natal, programado para ser transmitido no dia 17 de dezembro na emissora, não fosse mais veiculado.
Em resposta, a filha de Silvio Santos e presidente do SBT, Daniela Beyruti, rebateu as falas do sertanejo em uma carta aberta, ressaltando que a família 'quer entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado'.
O embate resultou não só no cancelamento oficial do especial de Natal no SBT, como também de um show que o cantor faria em São José do Egito, Pernambuco.
Segundo o o portal f5, do UOL, a emissora também determinou que ele não seja convidado nem citado em seus programas, inclusive no noticiário, medida que não se estende a outros membros de sua família, como Wanessa Camargo.
O apresentador Ratinho, que trabalha no SBT, se manifestou sobre a polêmica. Sem citar nomes, ele afirmou a emissora 'nunca teve lado' na política.
“O SBT respeita os poderes constituintes [...] Transformar o lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político, é uma atitude que beira a ignorância”, rebateu o apresentador.
Nascido em Pirenópolis, Goiás, em 17 de agosto de 1962, Zezé Di Camargo é um dos nomes mais influentes da música sertaneja brasileira.
Sua carreira ganhou projeção nacional a partir da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, formada com o irmão mais novo, no início da década de 1990.
O lançamento do primeiro álbum, em 1991, foi um fenômeno imediato impulsionado pela canção 'É o Amor'.
A música se tornou um hino nacional, permanecendo no topo das paradas por meses e abrindo caminho para o estilo 'sertanejo romântico' que dominou as rádios brasileiras na década de 90.
A história de vida de Zezé Di Camargo ganhou ainda mais notoriedade com o lançamento do filme “2 Filhos de Francisco”, sucesso de bilheteria em 2005.
A trama retrata a luta da família Camargo, as dificuldades enfrentadas no início da carreira e a obstinação do pai em transformar os filhos em músicos de sucesso.
Zezé foi casado por cerca de 30 anos com Zilu Godói, com quem teve três filhos: a cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e o DJ e empresário Igor Camargo.
Em 2014, Zezé assumiu um namoro com a influenciadora Graciele Lacerda. Juntos, eles tiveram a menina Clara.
Em uma entrevista ao 'Podcats' dada em 2024, o sertanejo admitiu que traiu Zilu diversas vezes durante o casamento: Teve uma Ã©poca na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu nÃ£o nego issoâ?.