Eleita a Artista do Século 21, Billie Eilish revela que levou ‘ghosting’

Eilish superou outros artistas como Olivia Rodrigo, que ficou em 2º lugar e aparece nesta foto, e The Kid LAROI, que ficou em 3º.
Nascida em 2001, Billie Eilish já ganhou nove Grammys e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural mundial.
Em 2023, ela se tornou a artista mais jovem a conquistar dois Oscars.
Eilish e seu irmão Finneas conquistaram pela segunda vez a estatueta mais desejada do mundo do cinema graças à música “What Was I Made For?”, feita para o filme 'Barbie' (2023).
Billie Eilish superou o recorde anterior, que pertenciam à atriz alemã Luise Rainer, que havia vencido seu segundo Oscar aos 28 anos, em 1938.
O feito também valeu para seu irmão que, com 26 anos, se tornou o segundo mais jovem a ganhar dois Oscars.
A primeira estatueta deles foi pela música 'No Time to Die', do filme '007 - Sem Tempo para Morrer' (2021).
Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, popular Billie Eilish, nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 18 de dezembro de 2001.
Ela ganhou fama em 2016 com seu single de estreia 'Ocean Eyes'.
A canção foi escrita e produzida por seu irmão Finneas O'Connell, com quem colabora em músicas e shows ao vivo.
Seu estilo musical mistura elementos de pop, pop alternativo, eletropop e pop rock.
Antes do feito no Oscar, Eilish jÃ¡ tinha se tornado a cantora mais jovem a ganhar um Grammy na categoria de 'Ãlbum do Ano', pelo disco 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', lanÃ§ado em 2019.
Nesta mesma edição do prêmio, a artista faturou outros quatro Grammys de uma só vez: Melhor Álbum Pop Vocal, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano.
Eilish tambÃ©m Ã© a artista mais jovem a ter sido indicada em todas as principais categorias do Grammy Awards.
Seu estilo marcante é acompanhado de letras introspectivas que abordam temas como depressão, ansiedade e autodescoberta, conquistando uma legião de fãs que se identificam com sua autenticidade.
Além do talento musical, Billie Eilish é conhecida por seu visual único e chamativo. Ela é adepta das roupas largas e do chamado 'street style'.
Em uma entrevista dada em 2017, a cantora chegou a afirmar que 'gosta de se vestir fora de sua zona de conforto para sentir que chama a atenção de todos ao seu redor'.
Desde 2014, a cantora também é ativista do veganismo e costuma defender o estilo de vida com certa frequência nas redes sociais.
A artista já declarou que sofre de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico hereditário com diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal . Ela também tem sinestesia (fenômeno neurológico que causa uma mistura de diferentes sentidos em uma única experiência sensorial) e já sofreu com ao menos um episódio de depressão.
Em uma entrevista dada para a revista 'Rolling Stones' em 2019, Eilish revelou que, aos 13 anos, sofreu uma lesão no quadril que a obrigou a largar um grupo de dança. 'Estava totalmente deprimida clinicamente. É uma loucura olhar para trás e não estar mais assim”, disse.