Galeria Gandhi, um dos maiores pacifistas da história, inspirou data de apelo contra a violência Mahatma Gandhi nunca liderou exércitos, não ocupou cargos políticos e jamais empunhou uma arma. Ainda assim, desafiou o maior império da época e conduziu a Índia rumo à independência. Fez isso com uma arma poderosa e silenciosa: a força da não-violência. Por Flipar

reprodução/ gandhi ashram sevagram