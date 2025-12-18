Galeria Disputa marca a história do saboroso e famoso doce Tiramisù Doce tradicional italiano, tiramisù tem sua origem disputada por duas regiões e foi adaptado para outras variedades de bolos e sobremesas. Com isso, conheça a história deste prato tradicional, que se expandiu por outros locais pelo mundo e ganhou variações em sua produção. Por Flipar

Youtube/Sandra Dias - Cake Designer