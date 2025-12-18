Disputa marca a história do saboroso e famoso doce Tiramisù

Feito com camadas de biscoitos embebidos em café, mascarpone cremoso e cacau, o tiramisù é uma tradicional sobremesa italiana que atravessou fronteiras.
O nome é uma referência ao efeito energético dos ingredientes principais: ovos, café, açúcar e queijo mascarpone. Ele também surgiu do seu caráter reconfortante e prazeroso. Vem da expressão 'levanta-me' ou 'puxa-me para cima'.
A origem mais aceita do tiramisù é o norte da Itália, entretanto há duas principais regiões que reivindicam sua criação até a atualidade: Treviso e Friuli. A origem exata, então, é controversa e disputada, com diferentes lendas e relatos.
Muitos acreditam que o tiramisù foi criado no final dos anos 1960 no restaurante Le Beccherie, em Treviso, por Roberto Linguanotto, chef do local.
De acordo com essa versão, o doce foi uma inovação baseada em sobremesas italianas mais antigas, como a zuppa inglese, uma espécie de pavê presente no país europeu com licor.
Friuli também reivindica a criação, com registros em livros de receitas locais já nos anos 1950. Afinal, um dos primeiros registros escritos do nome “tiramisù” apareceu em um dicionário de dialeto friulano.
Tal região aponta para as cidades de Gorizia e Údine como berço do doce. Em 2017, o tiramisù foi inscrito pelo Ministério de Políticas Agrícolas, Alimentares e Florestais na lista de produtos agroalimentares tradicionais friulanos e giulianos.
O doce italiano é frequentemente servido em pequenos pratos de vidro, para que os consumidores possam ver as camadas distintas de creme e biscoito e pode ser polvilhado com cacau em pó.
O principal ingrediente da sobremesa é o creme de Mascarpone, um suave e saboroso queijo italiano, que tem variação de 60% a 75% de gordura.
Assim, a umidade deste queijo é drenada por meio de uma pequena quantidade de ácido cítrico, e um pano fino. Como resultado, surge um creme lisinho, que é utilizado em diversas receitas, como no irresistível tiramisù.
O biscoito Savoiardi é de origem italiana, especificamente da região de Savoia. É leve e doce, conhecido como 'biscoito champagne' ou 'dedos de moça' e um ingrediente fundamental em sobremesas italianas como o tiramisù.
A combinação de sabores equilibrados, o boom da culinária italiana nos Estados Unidos e a facilidade de reproduzir a receita foram fatores essenciais para que a sobremesa se tornasse um ícone global.
Dessa forma, a receita é relativamente fácil de fazer em casa, o que permitiu que pessoas do mundo todo a reproduzissem, contribuindo para sua ampla disseminação.
Em seguida, sua aparição em filmes, como 'Sintonia de Amor' em 1993, solidificou ainda mais o status na cultura pop. Uma de suas presenças mais famosas no cinema foi na obra 'Sem reservas', de 2007, estrelado por Catherine Zeta-Jones.
No Brasil, a popularização do tiramisù ocorreu por meio dos imigrantes italianos, que trouxeram a receita e as tradições culinárias de sua terra natal.
O doce, que chegou ao Brasil com as ondas de imigração italiana, precisou ser adaptado devido à dificuldade de encontrar ingredientes típicos como o queijo mascarpone e o biscoito savoiardi.
As adaptações locais trouxeram alternativas para o mascarpone, como a mistura de cream cheese ou requeijão cremoso com creme de leite fresco.
O biscoito champagne, que se assemelha ao savoiardi, se tornou o substituto natural para a receita. Algumas pessoas utilizam o tradicional biscoito maisena tanto no tiramisù, quanto em pavês.
Embora a receita tradicional seja amada pelos consumidores, o tiramisù evoluiu e ganhou diversas variações ao longo do tempo. Algumas versões substituem o biscoito champanhe por biscoitos de chocolate ou adicionam chocolate derretido ao creme de mascarpone.
Outras substituem o café por xarope e frutas frescas ou licor, é possível criar versões com morango, frutas vermelhas, pêssego ou limão-siciliano.
Nesse sentido, adicionar licores como limoncello, amaretto ou rum proporciona notas de sabor diferentes da receita clássica.
É possível adaptar a receita com queijos como ricota ou cream cheese, em vez do mascarpone tradicional, assim como há até mesmo variações salgadas da receita, que utilizam queijo, cogumelos ou outros ingredientes.
O tiramisù é mais um doce que pode se transformar em sorvete. Uma dica para adoçar e refrescar o paladar nos momentos mais quentes do verão.