Galeria Templo icônico do Camboja atrai turistas de toda parte O Camboja conquistou sua independência em 9 de novembro de 1953, ou seja; há mais 71 anos. E tem se esforçado para se tornar um país autossuficiente e próspero, apesar de um passado marcado por guerras e conflitos. Por Flipar

Marcin Konsek/Wikimedia Commons