Turistas que fizeram vergonha em locais por onde passaram

Vários turistas pagaram mico e deixaram histórias de confusão e trabalheira para as autoridades locais. O FLIPAR relembra alguns casos de vergonha alheia.

Reprodução do TIK TOK

No México, uma mulher subiu os 91 degraus da pirâmide maia de Kukulcán, no sítio arqueológico Chichén Itzá, na cidade de Tinum. Ao chegar no topo, ela dançou e entrou na sala do templo. O problema é que tudo é proibido, incluindo subir os degraus.

Reprodução do TIK TOK

Enquanto subia, ela foi avisada de que não podia fazer issi. A turista também foi hostilizada. Na volta, foi agredida por outras pessoas e chegou a ser presa e tomar uma multa de R$ 10 mil. O local é sagrado para os mexicanos e, felizmente, não foi danificado.

Reprodução do TIK TOK

Falando em México, dois mexicanos foram multados, em abril, por perderem o controle de um drone e atingirem Torre de Pisa, um dos principais pontos turísticos de Pisa e da Itália. Os responsáveis foram uma mulher de 26 anos e seu irmão de 18.

Imagem de Mark Skillen por Pixabay

Em Roma na Itália, um argentino foi preso após perder o controle de um drone e acertar o teto do Palazzo Venezia, em Roma. O palácio já foi residência do papa e sede do governo do ditador fascista Mussolini. Felizmente, ninguém se feriu e o ponto turístico não foi danificado.

Robin Keymer - Flickr

Também em Roma, dois americanos andaram de patinete sobre a histórica Escadaria Espanhola. Eles danificaram um pedaço de mármore de 10 cm.

Youtube Canal VESA Channe

Os incidentes na Itália não param por aí. Dois turistas franceses foram presos, acusados de roubar uma gôndola e jogar suas decorações em um canal na cidade de Veneza.

Youtube Canal antennatre

Aliás, é comum ver turistas nadando em um dos cerca de 150 canais da cidade. Além de ser proibido, a água costuma estar poluída.

ALEXANDRE QUINELLO - Flickr

Na IndonÃ©sia, um turista canadense se excedeu e postou um vÃ­deo danÃ§ando sem roupa no topo do Monte Batur, um vulcÃ£o ativo em Bali. O local Ã© considerado sagrado.

TropicaLiving wikimedia commons

O turista foi deportado e está proibido de voltar à ilha de Bali. Após a situação, ele apagou os vídeos e se desculpou. As desculpas não foram aceitas pela população local.

Jorge Franganillo - Flickr

No Egito, uma mulher foi flagrada tirando uma selfie sem roupa perto das Pirâmides de Gizé. O local foi construído há cerca de 4 mil anos e é muito sagrado para os egípcios, com vários faraós enterrados ali.

Ana Paula Hirama - Flickr

Após colocar a roupa novamente, a mulher foi autorizada a continuar a visita pelo local. 'Tirar a roupa constitui uma violação das leis, costumes e tradições egípcias', publicou o Ministério do Turismo e Antiguidades, na época.

Ricardo Liberato - Wikimédia Commons

Nos Estados Unidos, alguns turistas escreveram os próprios nomes em petróglifos no parque nacional Big Bend, no estado do Texas. Petróglifos são imagens raras esculpidas ou desenhadas em superfícies de pedra por civilizações antigas. São objetos de estudos.

Reprodução de Instagram

Em comunicado, o parque disse que 'o painel rupestre antigo foi irreparavelmente danificado quando vândalos riscaram seus nomes e a data na arte pré-histórica'.

Imagem de David Mark por Pixabay

Na Polônia, uma mulher foi detida por fazer uma saudação nazista, proibida em boa parte do planeta. Detalhe: ela fez o gesto em Auschwitz, antigo campo de concentração nazista, onde judeus foram assassinados. Ela falou que foi uma 'brincadeira de mau gosto'.

Imagem de Larah Vidotto por Pixabay

No Qatar, o humorista brasileiro Fábio Rabin foi detido pela Polícia por apresentar sinais de embriaguez. No local, há várias limitações para bebidas. Ele ficou detido por cerca de duas horas e depois foi liberado.

Reprodução de vídeo Reddit Brasil

Antes de fazer uma viagem, principalmente internacional, leia sobre as leis, hábitos e costumes do local. Na dúvida, observe o comportamento dos que estão ao seu redor. No mais, é ter educação...

Imagem de Waldo Miguez por Pixabay, Airton Morassi e aldec_br - Flickr

