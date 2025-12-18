‘Piercing no olho’ causa espanto, mas tem explicação simples

Bree, de 28 anos, de Minessota, nos Estados Unidos, postou um vídeo no Instagram em que mostrava um piercing no meio do olho.
Logo internautas se espantaram com as imagens e levantaram questionamentos: como Ã© possÃvel? Como ela pisca ou fecha os olhos? Como enxerga?
A resposta para essas perguntas é bem simples. Bree não tem um globo ocular e o olho, na verdade, trata-se de uma prótese.
A prótese foi feita pela ocularista Christina King. Esses profissionais são os responsáveis por fazerem próteses oculares.
O piercing não tem relevo e fica dentro da camada de acrílico da prótese.
Bree explicou em suas redes sociais que utiliza próteses porque perdeu o olho após ser diagnosticada um tipo raro de câncer: melanoma ocular.
'Eu estava grávida do meu segundo filho, em 2019, e fui diagnosticada com um tipo raro de câncer que se desenvolve nas células que produzem pigmento. Os médicos disseram que, por causa do meu tipo de câncer, tínhamos que trabalhar rápido, senão poderia se espalhar pelo meu fígado', contou.
O melanoma ocular é um câncer nos melanócitos, células que dão cor aos olhos. É raro, mas é o tipo mais comum em adultos, especialmente a partir dos 45 anos.
A melhor forma de prevenir o melanoma ocular é com exames oftalmológicos regulares, mesmo que não apresente sintomas.
A primeira opÃ§Ã£o de tratamento para Bree era radiaÃ§Ã£o gama. Se funcionasse, ela manteria o olho.
Entretanto, o tumor voltou mais agressivo cerca de um ano após o tratamento. Sendo assim, em 2022, ela precisou remover cirurgicamente o globo ocular.
'Escolhi remover meu olho porque eu queria sobreviver por meus filhos', afirma Bree.
Bree utiliza as redes sociais para falar sobre o câncer ocular e também mostrar suas próteses.
O perfil do Instagram em que Bree faz suas postagens se chama '@apocalypticAutopsy'. Lá, a americana possui quase 10 mil seguidores.
Na coleção mostrada, há várias próteses de olhos bem diferentes. Um tem uma aranha tecendo sua teia, outro com cicatriz, outro tem duas pupilas se juntando.
'É precisa achar o ocularista certo, que é perfeito para você, que faz a prótese que você quer e a faz se moldar perfeitamente ao formato do seu olho', ela alerta.
Bree diz que se diverte com as próteses e afirma que encontrou a parte dela que perdeu.
A americana tem vÃ¡rios piercings em diversas Ã¡reas do rosto. Ã? possÃvel identificar o acessÃ³rio nas sobrancelhas, bochecha, nariz, na boca e em volta dela.
Bree também utiliza fantasias e maquiagens para embarcar em personagens diferentes.