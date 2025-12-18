História da Opep: Países que formam a ‘elite’ do petróleo no mundo

A criação da OPEP ocorreu durante uma conferência realizada em Bagdá, no Iraque, com a participação de cinco países fundadores: Arábia Saudita, Venezuela, Kuwait, Irã e Iraque.
A organização foi criada para coordenar e unificar as políticas petrolíferas dos seus países membros e assegurar a estabilização dos mercados de petróleo.
Atualmente 13 países fazem parte da Opep: Arábia Saudita, Argélia, Angola, República do Congo, Emirados Árabes Unidos, Gabão, Guiné Equatorial, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria e Venezuela.
Em 27 /8/1859, foi perfurado com sucesso o primeiro poço de petróleo comercial do mundo em Titusville, na Pensilvânia. Este evento é amplamente reconhecido como o marco inicial da indústria petrolífera moderna.
Saiba algumas curiosidades sobre essa matéria-prima, das mais importantes do mundo, além de conhecer alguns dos maiores produtores.
O oleoduto SUMED, inaugurado em 1977, se estende por cerca de 320 quilômetros. Seu objetivo era criar uma rota mais eficiente para o transporte de petróleo do Oriente Médio para a Europa e outras regiões, evitando a longa rota ao redor da África.
Com uma capacidade inicial de 2,5 milhões de barris por dia, o oleoduto pode ser ampliado conforme a demanda. Sua importância estratégica é evidente, pois permite o transporte direto do petróleo do Golfo Pérsico para o Mediterrâneo, facilitando o fornecimento aos mercados europeus e ocidentais.
Isso reduz a dependência de rotas marítimas mais longas e suscetíveis a interrupções. Além de ser importante para a economia egípcia, gerando receitas por meio de tarifas de transporte e fortalecendo a estabilidade econômica, o oleoduto tem implicações políticas significativas.
O Egito desempenha um papel central no comércio global de petróleo através do SUMED, que também é vital para a segurança energética global, oferecendo uma alternativa em situações de crise no transporte marítimo de petróleo.
Ele não só desempenha um papel no deslocamento de petróleo, mas também é um exemplo de inovação em engenharia de infraestrutura. Operado pela empresa estatal egípcia, ele é equipado com estações de bombeamento ao longo de sua extensão para garantir a eficiência e a segurança na movimentação do petróleo.
Além disso, o oleoduto possui uma rede de tubulações paralelas, permitindo manutenção e operação contínuas sem interrupções significativas. A sua construção também estimulou investimentos em tecnologia e infraestrutura no Egito, promovendo o desenvolvimento regional.
Em termos de segurança, o SUMED é monitorado rigorosamente para prevenir vazamentos e outros riscos ambientais. Assim, o oleoduto não só é vital para o comércio global de energia, mas também contribui para o avanço tecnológico e a estabilidade econômica local.
O Oleoduto do Alasca, nos EUA, inaugurado em 1977, é uma estrutura essencial para o transporte de petróleo bruto da região ártica até o Porto de Valdez, no sul do estado. Com aproximadamente 1.287 quilômetros de extensão, ele conecta o campo petrolífero de Prudhoe Bay ao porto de exportação.
Este oleoduto é vital para a economia do Alasca, facilitando a movimentação de grandes volumes de petróleo e desempenhando um papel de suma importância na segurança energética dos Estados Unidos. Ele é conhecido por suas avançadas medidas de segurança e engenharia adaptadas ao ambiente extremo.
O oleoduto Zuari, na Índia, é uma importante infraestrutura de deslocamento de petróleo que liga a região de Goa ao estado de Karnataka. O nome 'Zuari' é derivado do rio Zuari, que passa pela região de Goa, e a escolha desse nome reflete a importância local e a integração da infraestrutura com a geografia da região.
Keystone é um sistema de transporte de petróleo que liga as areias de Alberta, no Canadá, aos Estados Unidos. Este oleoduto é uma parte crucial da infraestrutura energética da América do Norte.
O oleoduto Aquifero, também conhecido como Oleoduto Sirte-Benghazi, transporta petróleo bruto da região de Sirte, onde estão localizados importantes campos petrolíferos, para o porto de Benghazi, no norte da Líbia.
Este oleoduto é de suma importância para a exportação de petróleo líbio, facilitando o acesso ao mercado internacional através do Mar Mediterrâneo.
A Líbia enfrentou desafios relacionados à segurança e à manutenção de seus oleodutos, especialmente em períodos de instabilidade política e conflitos. Danos aos oleodutos podem levar a interrupções na produção e exportação de petróleo, afetando a economia e os mercados internacionais.
Extraído principalmente do subsolo, o petróleo é utilizado para produzir combustíveis como gasolina, diesel e querosene, além de ser uma matéria-prima para plásticos, produtos químicos e fertilizantes. Atualmente, os Estados Unidos são os maiores produtores, com aproximadamente 11,9 milhões de barris por dia.
Historicamente, o petróleo foi utilizado em civilizações antigas, como na Babilônia, para construção e impermeabilização. A Arábia Saudita é a segunda maior produtora, com cerca de 10,7 milhões de barris diários.
A Rússia, por sua vez, surge na terceira posição dentre os maiores produtores. São gerados aproximadamente 10,4 milhões de barris por dia.
Embora o avanço das energias renováveis esteja mudando o panorama, o petróleo continua a ser um componente fundamental na matriz energética global e na infraestrutura de transporte. O Canadá, com cerca de 5,2 milhões de barris diários, e o Irã, com aproximadamente 3,7 milhões completam o Top-5.