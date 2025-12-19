Prática de passear com cachorro imaginário vira tendência na Alemanha; conheça o ‘hobby dogging’

Trata-se do 'hobby dogging', uma prÃ¡tica que consiste em simular toda a rotina de cuidados e treinamentos de um cÃ£o que sÃ³ existe na imaginaÃ§Ã£o.
A nova atividade já ocupa parques, atrai espectadores e até inspira eventos educativos no país europeu.
A prática começou na cidade de Bad Friedrichshall, no sul do país, e rapidamente se espalhou pela internet, impulsionada por vídeos e relatos nas redes sociais.
Nos encontros, participantes de diferentes faixas etárias caminham por áreas verdes segurando coleiras reais, como se conduzissem cães de verdade.
Durante o 'percurso', eles encenam situações comuns do dia a dia de quem tem um pet.
As pessoas chegam a desviar de obstáculos, ajustar o ritmo da caminhada ou lidar com o “animal” que para, puxa ou resolve deitar no chão.
À medida que o interesse cresce, o local de origem da tendência passou a contar até com uma instrutora que orienta iniciantes sobre como “guiar” corretamente o companheiro invisível.
Agora, o que nasceu como uma brincadeira irônica acabou se consolidando como um hobby organizado e até workshops!
Não é raro ver pessoas de fora entrando no clima, fingindo fazer carinho no ar ou observando com diversão a encenação coletiva.
Parte do sucesso estÃ¡ na simplicidade da proposta. NÃ£o hÃ¡ gastos, responsabilidades reais nem necessidade de experiÃªncia prÃ©via com animais.
Qualquer pessoa pode participar, o que explica a presenÃ§a conjunta de crianÃ§as, adultos e idosos.
Em registros que viralizaram, grupos inteiros aparecem andando em sintonia, praticando comandos imaginários e interagindo como em um passeio tradicional com cães.
Para os seus adeptos, a atividade funciona como uma ferramenta de alívio de estresse, servindo tanto como um exercício físico leve quanto como uma oportunidade de socialização.
Já para quem observa de fora, o fenômeno chama atenção pela criatividade envolvida e pelo inesperado senso de comunidade criado em torno de um animal que só existe na imaginação.
Alguns encaram a prática como uma espécie de ensaio antes de adotar um animal de verdade.
â??Ã? um pouco louco, mas o que nÃ£o Ã© louco? Vivemos em um mundo loucoâ?, disse a instrutora Barbara Gerlinger Ã agÃªncia alemÃ£ de notÃcias DPA.