Ator de Exterminador do Futuro sofre lesão irreversível ao cair de escada

Aos 66 anos, ele contou que não pôde operar e vive sem o ligamento, fazendo exercícios para fortalecer a musculatura. 'Não tenho mais LCA. Se foi', disse à revista 'People'. Mesmo assim, ele segue atuando e participou recentemente da série 'Tulsa King' com Sylvester Stallone.
Robert Hammond Patrick Jr. nasceu em 5 de novembro de 1958, no estado da Geórgia, Estados Unidos. Cresceu em uma família de classe média e desde cedo demonstrou interesse por esportes e artes.
Abandonou a faculdade onde jogava futebol americano para seguir a carreira de ator após se apaixonar por aulas de interpretação. Mudou-se para Los Angeles e começou a trabalhar como figurante e em produções independentes.
Seu primeiro papel de destaque foi como assassino psicótico no filme 'Warlords From Hell', produzido por Roger Corman. Mas a fama chegou em 1991, ao interpretar o vilão T-1000, feito de metal líquido e movido por uma missão destrutiva, em 'O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final'.
Reinterpretou o T-1000 em uma participação especial no filme 'Last Action Hero', estrelado por Arnold Schwarzenegger. A aparição foi uma homenagem divertida ao seu papel mais famoso.
Robert atuou em diversos gêneros, incluindo ação, drama e ficção científica. Destacam-se filmes como 'Striptease', 'Cop Land' e 'Fire in the Sky', onde mostrou sua capacidade de adaptação.
Participou de séries populares como 'The X-Files', 'Scorpion', 'True Blood', 'Peacemaker' e '1923'. Em cada uma, trouxe profundidade e carisma aos seus personagens.
Em 'Scorpion', interpretou um ex-agente do governo que lidera um time de gÃªnios. O personagem Cabe Gallo Ã© rÃgido, protetor e essencial para o funcionamento da equipe.
Foi a voz de Race Bannon na série animada 'The Real Adventures of Jonny Quest'. Seu timbre grave e firme contribuiu para a personalidade do personagem.
É casado com a atriz Barbara Patrick desde 1990, com quem tem dois filhos. O casal mantém uma relação sólida e discreta, longe dos holofotes.
Ganhou o Saturn Award de Melhor Ator de Televisão por sua atuação em 'The X-Files'. Reconhecimento por sua entrega e talento em papéis complexos.
Robert Patrick participou de grandes franquias como 'Die Hard 2', 'Wayne’s World', 'Charlie’s Angels: Full Throttle' e 'Gangster Squad', consolidando sua carreira em Hollywood.
Emprestou sua voz para personagens em jogos como 'The Dig', da LucasArts. Sua atuação vocal trouxe realismo e emoção aos personagens digitais.
O ator também se dedica a causas nobres, usando sua visibilidade para apoiar ações solidárias. Ele participa do evento beneficente 'Love Ride', promovido pela Harley-Davidson, que reúne motociclistas em prol de instituições de caridade.
É dono de uma franquia da Harley-Davidson em Santa Clarita, Califórnia. Apaixonado por motos dede jovem, uniu hobby e negócios com sucesso. O ator participa ativamente da comunidade de motociclistas, promovendo eventos e mantendo viva a cultura sobre duas rodas.
Após perder o LCA, Robert realiza exercícios como agachamentos com equipamentos especiais para fortalecer o joelho. Mantém rotina disciplinada para continuar atuando.
Robert Patrick respondeu com humor aos fãs que comentaram sobre seu ganho de peso após a lesão. Uma prova de que encara a vida com leveza e autenticidade, em especial após a limitação no joelho.
Praticante de Jiu-Jitsu brasileiro, disciplina que contribui para sua forma física e mental, o ator tem no esporte um grande incentivo na recuperação e equilíbrio.
Sua trajetória inspira não apenas fãs de cinema, mas todos que acreditam na capacidade de se reinventar. De vilões memoráveis a líderes carismáticos, Robert Patrick transformou o metal líquido em uma alma de ferro — resiliente, versátil e humana. Um legado que continua acelerando, dentro e fora das telas.
Com mais de 35 anos de uma carreira sólida, versátil e respeitada, marcada por personagens intensos, Robert Patrick não se abala com os desafios físicos e revela uma dedicação admirável à arte de atuar. Prova, assim, que a verdadeira força está na resiliência e na paixão pelo que se faz.