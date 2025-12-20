Galeria

Lacraias, minhocas e gongolos: quem é quem no mundo dos invertebrados

Apesar de confundidos pela aparência alongada, lacraias, minhocas e gongolos são animais muito diferentes entre si. Cada um pertence a um grupo biológico distinto e apresenta características próprias de anatomia, comportamento e papel no ambiente.

Por Flipar
Pixabay

Dessa forma, as principais diferenças residem em sua classificação zoológica, número de pernas, tipo de alimentação e presença de veneno.

Pixabay

Em relação à anatomia, as minhocas não são artrópodes, visto que pertencem ao filo dos anelídeos, Phylum Annelida. Elas não têm pernas articuladas, esqueleto externo ou antenas.

Pixabay

Por outro lado, seus corpos são moles, cilíndricos e divididos em anéis. Elas se movem através da contração muscular de todo o corpo.

reprodução

As lacraias, por sua vez, são artrópodes da classe Quilópoda, pertencentes ao subfilo Myriapoda, o mesmo dos gongolos.

Pixabay

Elas têm um corpo segmentado e achatado, com um único par de pernas por segmento corporal, sendo conhecidas por sua agilidade. A cabeça é bem definida e possui longas antenas.

Matt Reinbold wikimedia commons

Os gongolos, popularmente conhecidos como piolhos-de-cobra, também são artrópodes do subfilo Myriapoda, mas pertencem a uma classe diferente: Diplópoda.

Bob Walker wikimedia commons

A característica mais distintiva é que, na maioria dos segmentos do corpo, eles possuem dois pares de pernas por segmento e quatro por anel.

Pixabay

Seus corpos são geralmente mais cilíndricos ou arredondados em seção transversal do que as lacraias, e eles têm antenas mais curtas e dobradas, usadas para tatear o solo.

Pixabay

Quanto Ã  alimentaÃ§Ã£o e comportamento, as minhocas sÃ£o detritÃ­voras e se alimentam de matÃ©ria orgÃ¢nica em decomposiÃ§Ã£o no solo, como folhas e esterco.

Pixabay

Elas, portanto, ingerem a terra e digerem os nutrientes, expelindo o restante como húmus, um adubo de excelente qualidade para o solo. Assim, elas são inofensivas.

Thassiane Ubida/Embrapa

As lacraias são predadoras carnívoras e caçadoras noturnas muito rápidas. Elas utilizam um par de apêndices modificados próximos à cabeça, chamados forcípulas, para inocular veneno em suas presas, que incluem insetos, vermes, grilos e até pequenos vertebrados.

Katja Schulz wikimedia commons

Cabe destacar que elas são consideradas peçonhentas, e sua picada pode ser dolorosa para humanos, embora raramente fatal.

Costa PPPR wikimedia commons

Os gongolos são herbívoros detritívoros, pois se alimentam principalmente de matéria vegetal morta e em decomposição, como folhas e galhos caídos.

Pixabay

Esses animais desempenham um papel crucial na natureza, ao triturar esse material e produzir húmus de alta qualidade, muitas vezes até melhor do que o das minhocas na compostagem de materiais mais brutos.

Pixabay

Eles não picam e nem mordem. Sua principal defesa é enrolar-se em espiral e, às vezes, liberar um líquido de cheiro forte ou irritante para afastar predadores.

Pixabay

Embora habitem frequentemente os mesmos ambientes úmidos e escuros, cada um desses animais tem uma 'missão' biológica muito diferente.

Domínio público

As lacraias sÃ£o caÃ§adoras vorazes que controlam populaÃ§Ãµes de outros invertebrados, enquanto os gongolos e as minhocas sÃ£o trabalhadores incansÃ¡veis do solo, essenciais para a ciclagem de nutrientes e a saÃºde da terra.

Pixabay

