Galeria Frutas também podem ser fonte de proteína: Veja as mais ricas no nutriente As frutas são mais conhecidas por fornecer vitaminas, minerais e fibras, mas também contêm pequenas quantidades de proteínas. Embora não sejam uma fonte principal desse nutriente, algumas frutas podem contribuir nesse aspecto. Por Flipar

Imagem de DEZALB por Pixabay