Recorde mundial: Neozelandês tem nome que leva 20 minutos para ser lido

Esse é o tempo que alguém gastaria para dizer o maior nome do mundo, recorde que pertence ao neozelandês Laurence Watkins.
O homem, nascido em 1965, conquistou o feito de entrar para o Guinness Book por causa do seu nome gigante.
Ele nasceu com um nome simples: Laurence Gregory Watkins. Porém, em 1992, ele decidiu incluir 2.250 palavras para conseguir entrar no Livro dos Recordes.
'Sempre fui fascinado pelos recordes peculiares e incomuns que algumas pessoas buscavam, e eu realmente queria fazer parte desse cenário', comentou Watkins.
Segundo o homem, ele leu o Guinness Book 'de capa a capa' na intenção de encontrar algum recorde que pudesse bater e esse foi o escolhido.
'O único que eu tinha chance de bater era adicionar mais nomes do que o atual detentor', confessou.
O processo não foi nada simples. Primeiro, o pedido foi aceito pelo tribunal local, mas logo rejeitado pelo órgão de registros da Nova Zelândia.
Determinado, Laurence levou o caso até o Tribunal Superior da Nova Zelândia, que acabou permitindo a mudança.
Logo depois que ele conseguiu a mudança, o país alterou as leis para evitar que alguém tentasse fazer o mesmo no futuro.
Na Ã©poca, Watkins trabalhava em uma biblioteca e escolheu os nomes extras folheando livros e ouvindo sugestÃµes de colegas.
Atualmente vivendo em Sydney, na AustrÃ¡lia, ele usa uma versÃ£o abreviada: Laurence Alon Aloy Watkins.
Contudo, seu nome completo exige espaço: ocupa sete páginas na certidão de nascimento e demandou seis páginas a mais no passaporte.
“Com passaportes digitais, o novo só mostra meu nome mais curto e diz que tenho outros 2.249 na página de observações', contou ele, em entrevista à CNN.
'Se eu viajar, ainda tenho que levar uma cópia da minha certidão de nascimento comigo, caso alguém peça para vê-la', relatou.
Mesmo passados muitos anos, o neozelandês ainda lida com situações inusitadas por causa da própria escolha.
Seu nome é tão longo que nenhum sistema eletrônico consegue armazená-lo inteiro, por exemplo. Com isso, ele é obrigado a usar versões abreviadas em praticamente todos os documentos.
O mais irônico é que nem mesmo o Guinness Book conseguiu registrar seu nome completo. Apenas o nome original aparece no certificado, seguido da frase: 'Laurence Watkins, de Auckland, tem o total de 2.310 nomes.'