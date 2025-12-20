Incríveis pontes suspensas que são marcos da engenharia

Golden Skybridge, Canadá: Essa ponte suspensa pedonal se estende por um profundo cânion, com vistas panorâmicas das montanhas. Ela fica localizada em Golden, British Columbia e é considerada a ponte suspensa mais alta do Canadá, com 130 m de altura!
Carrick-a-Rede, Irlanda do Norte: Localizada perto da vila de Ballintoy, no condado de Antrim, essa ponte é famosa por sua localização dramática, suspensa a cerca de 30 metros acima do mar Atlântico e ligando o continente à pequena ilha de Carrick-a-Rede.
Yume, Japão: Também conhecida como Ponte Suspensa dos Sonhos, a Yume é uma ponte pedonal de tirar o fôlego localizada na cidade de Kawanehon, na província de Shizuoka. Ela tem 90 metros de extensão e fica 8 metros acima de um lago com água azul turquesa.
Skypark Sochi, Rússia: Essa ponte fica localizada dentro de um parque em Krasnaya Polyana, na Rússia. Na época de sua inauguração, em 1937, era considerada a ponte mais longa do mundo para pedestres, com seus 439 metros de extensão!
Charles Kuonen, Suíça: Inaugurada em 2017, essa ponte se estende por 494 metros no coração dos Alpes Suíços, conectando as cidades de Randa e Zermatt. Ela ostentou o título de mais longa do mundo para pedestres até 2022.
Royal Gorge, EUA: Essa ponte impressionante de 290 m de altura fica localizada perto de Cañon City, Colorado, dentro do Royal Gorge Bridge and Park, um parque muito procurado por turistas. Construída em 1929, ela levou apenas sete meses para ficar pronta e chegou a ostentar o título de ponte suspensa mais alta do mundo de 1929 a 2001.
Huangchuan, China: Localizada na província de Guangdong, na China, essa ponte suspensa de tirar o fôlego se estende por 526 metros, a uma altura de 200 metros acima do solo. O principal atrativo da ponte é o piso de vidro transparente, que oferece aos visitantes vistas vertiginosas do vale abaixo.
Taiping, Taiwan: Essa ponte se estende por 290 metros sobre o Rio Taichung, na cidade de Taichung. Construída em 1937, durante a era colonial japonesa, a ponte é considerada um marco histórico e cultural importante em Taiwan.
Yi Sun-sin, Coreia do Sul: Inaugurada em 2012, essa ponte incrível fica localizada na costa sul da Coreia do Sul, conectando as cidades de Yeosu e Myodo-dong. É a oitava ponte suspensa mais longa do mundo no que diz respeito ao vão principal, com incríveis 1.545 metros!
Runyang, China: Concluída em 2005, foi a ponte mais longa do mundo por três anos, e ainda hoje é a segunda ponte estaiada mais longa do mundo, ficando atrás apenas da Ponte Sutong, também na China.
Nanquim, China: Situada sobre o Rio Yangtze, na China, essa é uma ponte rodoviária e ferroviária em arco de aço que se estende por 6.772 metros. Inaugurada em 1968, é considerada a ponte em arco mais longa do mundo.
Humber, Reino Unido: Inaugurada em 1981, essa ponte conecta as regiões de East Riding of Yorkshire e North Lincolnshire. Ela chegou a ser considerada a ponte suspensa mais longa do mundo por 16 anos; atualmente ainda ocupa a 11ª posição no ranking global.
Yavuz Sultan Selim, Turquia: Essa é uma ponte rodoviária e ferroviária de viga suspensa que se estende pelo Estreito do Bósforo, ao norte de Istambul, na Turquia. É considerada uma das pontes mais altas do mundo, com uma altura de 322 metros.
Jiangyin, China: Inaugurada em 1999, esta ponte suspensa atravessa o Rio Yangtze, na província de Jiangsu. A ponte conecta as cidades de Jiangyin e Jingjiang, facilitando o transporte e o desenvolvimento econômico da região.
Capilano, Canadá: Localizada em North Vancouver, na Colúmbia Britânica, essa ponte é uma atração turística popular conhecida por sua altura e vistas panorâmicas da floresta ao redor. Foi construída em 1889.
516 Arouca, Portugal: Localizada em Arouca, Portugal, essa é a maior ponte pedonal suspensa do mundo. Inaugurada em 2021, a ponte tem 516 metros de comprimento e está suspensa a 175 metros acima do Rio Paiva.
Akashi-Kaikyo, Japão: Essa ponte se estende por 3.911 metros sobre o Estreito de Akashi, conectando as cidades de Kobe e Awaji. Inaugurada em 1998, foi a ponte com o maior vão central do mundo por 24 anos, sendo superada em 2022 pela Ponte Canakkale 1915, que fica na Turquia.
Xihoumen, China: Localizada no Arquipélago de Zhoushan e inaugurada em 2009, é uma ponte suspensa impressionante que se estende por 2.220 metros pelo estuário de Hangzhou. A construção da ponte envolveu tecnologias avançadas para a época, com o uso de cabos de aço de alta resistência e técnicas inovadoras de ancoragem.
Great Belt, Dinamaraca: É uma ponte suspensa que faz parte da rede rodoferroviária dinamarquesa e conecta as ilhas Zelândia e Fiónia, atravessando o Grande Belt. Inaugurada em 1998, a Great Belt tem uma extensão de 1.600 metros.
Osman Gazi, Turquia: Inaugurada em 2016, a ponte atravessa o Golfo de ?zmit no seu ponto mais estreito, com um comprimento total de 2.682 metros. Foi a quarta ponte suspensa mais longa do mundo na época de sua construção (atualmente, ocupa a sétima posição).