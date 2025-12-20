Estilo de Vida

Benefícios da Fisioterapia para o corpo e a mente

A fisioterapia tem uma importância muito grande para a saúde tanto física como mental. Auxilia no combate e na prevenção de dores. E isso melhora a parte emocional, favorecendo o equilíbrio do organismo. Veja alguns benefícios.

Melhoria de postura - A fisioterapia é uma forma de melhorar os hábitos posturais em casa e no trabalho.

Assim, pode-se evitar a dor lombar, incômodo na região central da coluna e problemas mais sérios no futuro, como a lordose cervical.

Diminuição de dores - Um fisioterapeuta está capacitado para efetuar a reabilitação física e funcional de alguma lesão

O tratamento reduz de maneira significativa as dores. Isso pode ser feito com manipulação ou com uso de aparelhos, como ultrassom.

Prevenção de contusões - Assim como diminui dores provenientes de lesões, a fisioterapia pode ajudar para evitá-las.

Com o processo, o corpo e a musculatura se fortalecem e se mantêm mais equilibrados, sofrendo menos impacto no caso de algum incidente.

Entre elas, obesidade, pneumonia, hipertensão, diabetes e até mesmo o câncer. O impacto que o tratamento causa no corpo e na mente do paciente contribui bastante.

Auxílio para um treino físico - Um fisioterapeuta ajuda a realizar a prática correta e adequada das atividades.

O especialista indica o exercício de acordo com o perfil individual, sem forçar exageradamente a musculatura. Consequentemente, minimiza o risco de dores e lesões.

Controle da insônia - A dificuldade de dormir pode ser causada por vários motivos, entre eles os problemas na respiração e a má simetria corporal.

Técnicas fisioterapêuticas são capazes de tratar esses problemas e assegurar uma qualidade de sono, pois agem em todo o corpo de forma integrada.

Melhoria de doenças respiratórias - A fisioterapia respiratória otimiza o transporte do oxigênio para o organismo.

Auxílio na diminuição de problemas urinários - A fisioterapia uroginecológica é responsável por tratar vários tipos de distúrbios

Problemas na região perineal (entre as pernas) podem ser tratados (ou prevenidos) com o tratamento, que provoca alívio para quem já está com dificuldade.

Fortalecimento da autoestima - A qualidade de vida melhorada por conta da saúde e disposição ajuda no aspecto psicológico.

Equilíbrio, coordenação e flexibilidade fazem com que a pessoa fique mais feliz, segura e menos estressada. Ou seja, ajuda no lado emocional e aumenta a autoestima.

Recuperação neurológica - Indivíduos que sofreram traumatismos cranianos, estão acamados ou têm doenças neurodegenerativas podem se beneficiar de alguns exercícios fisioterapêuticos.

Com isso, melhoram as funções motoras. Por exemplo, exercícios em piscina (hidroterapia) e com utilização da prancha ortostática (posição em que a pessoa fica ereta, sobre seus pés, com os braços estendidos paralelos ao corpo).

