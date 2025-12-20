Estilo de Vida Benefícios da Fisioterapia para o corpo e a mente A fisioterapia tem uma importância muito grande para a saúde tanto física como mental. Auxilia no combate e na prevenção de dores. E isso melhora a parte emocional, favorecendo o equilíbrio do organismo. Veja alguns benefícios. Por Flipar

Montagem Flipar