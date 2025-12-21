Fitness

Celebridades que gostam de incluir a banana na alimentação

Celebridades como Gisele Bündchen, Virgínia Fonseca e Simone Mendes são fãs declaradas da banana e costumam incluí-la nas refeições diárias, seja em smoothies, bolos fitness ou combinações simples com aveia e mel. A fruta conquistou o paladar de várias personalidades por ser versátil, nutritiva e acessível, além de oferecer benefícios ao coração, aos rins e à disposição física.

Gisele Bündchen costuma preparar smoothies, um tipo de vitamina, combinando a banana com melancia e outras frutas frescas.

A influenciadora Virgínia Fonseca consome a fruta junto com whey protein.

Já Simone Mendes consome a banana em bolo fitness, uma preparação que ajuda a matar a vontade de comer doces sem abrir mão de uma opção mais saudável.

Fora do Brasil, a fruta também faz sucesso entre as celebridades internacionais.

Serena Williams, uma das maiores tenistas de todos os tempos, consumia a fruta durante seus intervalos em partidas de tênis.

Jennifer Aniston, em entrevista à Women's Health, revelou que, após meditar e escrever em seu diário, prepara um smoothie com banana, chocolate e outros ingredientes que a mantém energizada até o almoço.

A banana é uma fruta popular e versátil no Brasil, encontrada em diversas variedades, como nanica, prata, maçã e da terra. Rica em potássio e de fácil cultivo, pode ser consumida pura, grelhada, assada ou usada em receitas saudáveis.

Porém, uma variedade de banana corre risco de extinção. Mas cientistas acreditam ter encontrado uma forma de evitar que isso aconteça com a banana Cavendish, a mais consumida no mundo. No Brasil, essa espécie é popularmente conhecida como banana nanica ou banana-d’água.

De acordo com uma pesquisa recente, publicada na revista Nature Microbiology, um fungo chamado de mal-do-Panamá, está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado.

Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta.

A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4).

A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção.

Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas.

Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para 'reduzir a pressão das doenças sobre um único cultivo'.

'Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4', explicou ela.

Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado.

No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas.

Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. 'Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local', aconselhou a pesquisadora.

A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região da Malásia, Indonésia e Filipinas.

Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões.

Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses.

A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em: potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos.

Atualmente, a Índia e a China são os maiores produtores de bananas, com o Brasil também entre os maiores.

Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais.

As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilização, um fenômeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos não têm sementes.

Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo.

