Teresina: capital do Piauí é a primeira cidade planejada do Brasil

É a única capital do Nordeste brasileiro que não está no litoral, distando 343 quilômetos do Oceano Atlântico. Fundada em 1852 na Chapada do Corisco, às margens do rio Poti, importante rota comercial da região, a cidade cresceu nos cem anos seguintes.
O surgimento de Teresina, contudo, tem raízes na Barra do Poti, onde, em 1760, já havia um aglomerado de fogos. Ou seja, casas habitadas por pescadores, canoeiros e plantadores de fumo e mandioca.
Atualmente, Teresina celebra seu legado com uma programação de eventos que homenageiam tal trajetória. Essa data comemorativa reforça a importância da cidade como um ícone cultural do Brasil. Que tal, então, conhecermos mais sobre a apaixonante capital piauiense?
Seu traçado urbano foi desenhado como um tabuleiro de xadrez. E ostenta a fama de ser a primeira cidade planejada do país, a fim de substituir outra já existente.
O objetivo era claro: substituir a então capital Oeiras, isolada na região central do Piauí e que não conseguia deter a influência comercial e industrial do estado vizinho, o Maranhão, sob boa parte do Oeste piauiense.
O crescimento da nova capital, apesar de vagaroso, foi impulsionado pela navegação fluvial, mas com a colaboração de um comércio diverso e algumas industrias. O Rio Parnaíba teve papel essencial na integração de Teresina ao estado, facilitando o comércio de produtos pelo porto de Parnaíba, inclusive no litoral.
O nome Teresina, aliás, remete aos tempos do Império, que já havia se instaurado no Brasil. Assim, a cidade foi batizada em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina de Bourbon, esposa de Dom Pedro II.
Já o apelido 'Cidade Verde' foi dado pelo escritor Coelho Neto, encantado com a arborização da cidade. As ruas e avenidas, portanto, eram entremeadas de árvores, além de grandes áreas verdes.
Com uma área de 1.673 km², a economia da capital piauiense baseia-se na indústria têxtil e de confecções. Desse modo, percebe-se a forte presença de pequenas e médias empresas.
A cultura tem uma rica diversidade cultural, influenciada por povos indígenas, africanos, europeus e migrantes. Teresina é berço de nomes relevantes da música e da literatura, entre eles o poeta Torquato Neto, considerado um dos maiores nomes da Tropicália.
Essas manifestações se expressam em celebrações religiosas, folclóricas, danças, músicas, gastronomia e artes. A cena musical de Teresina, por exemplo, é diversa e criativa, com artistas que se destacam em vários gêneros.
A cidade é palco de manifestações culturais como o Cavalo Piancó, Bumba Meu Boi, Congada, Samba de Cumbuca, Balandê Baião e outras festas folclóricas que remontam às origens do povo nordestino.
Essas ricas tradições são preservadas e festejadas com reverência ímpar, especialmente em festas populares que encantam moradores e turistas. Eventos como o 'Cultura na Praça' trazem música, circo e arte para espaços públicos da cidade.
O artesanato também é uma das marcas de Teresina. Destaca-se a arte santeria em madeira, que consiste na produção de imagens de santos esculpidas em madeira, com traços rústicos e expressivos. Produtos de cerâmica, bordado, palha e madeira também são vendidos em larga escala.
A tecelagem e o bordado manual também são produzidos por artesãs como a famosa Tia Maria, que trabalha há décadas no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, referência na produção de peças típicas e arte popular.
Outros exemplos incluem cerâmica da Serra da Capivara, esculturas em barro, peças em couro e fibras naturais, e joias com opala de Pedro II
O Mercado São José, aliás, é um dos mais antigos da cidade. Lá, encontra-se de tudo: artesanato, comidas típicas e cultura popular.
A gastronomia local é outro ponto de destaque, com pratos típicos como Maria Isabel, Paçoca, Capote e a inigualável Carne de sol, que são verdadeiras iguarias da culinária piauiense e nordestina.
A cajuína é patrimônio cultural de Teresina. A bebida feita do caju é símbolo da cidade e reconhecida como patrimônio cultural do estado.
Teresina, embora não seja banhada por praias, é dona de verdadeiros cartões-postais. O Parque Ambiental Encontro dos Rios é um dos maiores exemplos, local onde os rios Parnaíba e Poti se encontram.
A Ponte Estaiada é o símbolo moderno da cidade e oferece vista panorâmica de Teresina a partir de seu mirante.
O Theatro 4 de Setembro é a principal casa de espetáculos do Piauí, com arquitetura histórica e programação cultural intensa.
A Igreja São Benedito, construída sobre um antigo cemitério, é um marco religioso e histórico do centro de Teresina.
O Museu do Piauí, localizado na Casa de Odilon Nunes, guarda peças históricas, fósseis e arte sacra.
O Estádio Lindolfo Monteiro, importante para o esporte local, foi construído onde antes funcionava o quartel da cidade.
O Centro Histórico de Teresina é outro ponto de destaque, onde a história da cidade está preservada nas construções e monumentos do século XIX. A arquitetura reflete influências europeias e locais, com presença de estilos neoclássico, barroco e principalmente eclético.
A Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores, de estilo predominante neoclássico com traços de arquitetura clássica europeia conservados até hoje, fica localizada no centro da cidade. Destaca-se como um dos principais marcos religiosos, históricos e arquitetônicos da capital.
Ao longo de seus 173 anos de história, Teresina consolidou-se como uma cidade que une rica cultura e um forte patrimônio histórico.
Atualmente, Teresina segue a se expandir nos sentidos Norte, Sul e Leste, e nas últimas décadas passou a crescer também para cima, com a popularização de prédios de apartamentos.
A cidade é hoje reconhecida por sua capacidade de preservar suas tradições e ao mesmo tempo se modernizar para atender às necessidades de seus habitantes e visitantes. Com história, cultura, gastronomia e hospitalidade, Teresina encanta quem a visita e quem nela vive.