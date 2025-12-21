O resplendor das espécies de flores e plantas vermelhas; apaixonantes

Essa coloração também pode ocorrer como estratégia adaptativa em habitats com luz intensa ou escassa. Veja algumas belas plantas vermelhas pelo mundo.
Rosa chinesa (Hibiscus rosa-sinensis) é uma planta originária da Ásia tropical, encontrada principalmente na China, Índia, Indonésia e Brasil. Ela se adapta bem a jardins em áreas de clima quente e úmido. Suas flores exuberantes desabrocham durante o verão e início do outono, atraindo polinizadores e decorando paisagens com sua vibrante cor vermelha.
Acer palmatum ‘Atropurpureum’, conhecido como bordo japonês, tem sua origem no Japão. É amplamente cultivado em países como China, EUA e Canadá, preferindo regiões temperadas e áreas sombreadas. Suas folhas vermelhas intensas surgem na primavera, proporcionando um espetáculo visual durante essa estação
Neoregelia spp., uma bromélia nativa da América do Sul, é encontrada principalmente no Brasil, Colômbia e Peru. Adaptada às florestas tropicais, cresce como epífita, absorvendo nutrientes do ar. Sua floração ocorre no verão, quando suas folhas centrais adquirem uma coloração vermelha marcante.
Ixora coccinea, ou ixora vermelha, tem origem na Índia e Sri Lanka. Cultivada em países como Brasil e Tailândia, adapta-se bem a climas tropicais e subtropicais. Suas flores, que surgem o ano todo, são pequenas e agrupadas em cachos, formando um belo contraste com a folhagem verde escura.
Anthurium andraeanum, conhecido como antúrio vermelho, é nativo da Colômbia e do Equador. Esta planta é muito cultivada em jardins e interiores no Brasil, EUA e Colômbia. Suas flores duram o ano inteiro, com brácteas vermelhas que envolvem uma inflorescência discreta.
Camellia japonica, ou camélia vermelha, tem origem no Japão e na China. Muito apreciada em países como Portugal e EUA, cresce em jardins e locais sombreados. Suas flores, grandes e vistosas, desabrocham no inverno e na primavera, trazendo cor ao frio.
Caladium bicolor é uma planta originária da América Central e América do Sul, especialmente comum no Brasil, México e Costa Rica. Habita florestas tropicais úmidas e exibe suas folhas coloridas no verão, com tons de vermelho que destacam sua beleza exótica.
Codiaeum variegatum, conhecido como cróton, é originário da Indonésia e cultivado em países como Índia e Brasil. Ele prefere regiões tropicais e exibe folhas vermelhas, amarelas e verdes. Embora raramente floresça em cultivo, suas flores surgem no verão em condições ideais.
Coleus scutellarioides, ou simplesmente coleus, vem do Sudeste Asiático, especialmente Indonésia e Filipinas. É popular em jardins sombreados do Brasil e outros países tropicais. Suas folhas coloridas se destacam no verão, variando entre tons de vermelho e outras cores.
Sinningia speciosa, conhecida como gloxínia, é nativa do Brasil. Muito cultivada também nos EUA e na Europa, prefere ambientes tropicais. Suas flores grandes e aveludadas aparecem na primavera e verão, encantando com tons que incluem o vermelho.
Adenium obesum, ou flor-do-deserto, tem origem na África, especialmente em países como Tanzânia e Quênia. Também é cultivada na Tailândia. Adaptada a regiões áridas, floresce no verão, exibindo pétalas vermelhas vibrantes que contrastam com seu caule espesso.
Begonia × semperflorens-cultorum, a begônia vermelha, tem origem no Brasil, mas é amplamente cultivada nos EUA e Europa. Adaptada a jardins e vasos, pode florescer o ano todo, apresentando flores delicadas e coloridas.
Peperomia caperata ‘Red Ripple’, a peperômia vermelha, é originária da América do Sul, especialmente Brasil e Colômbia. Ela prefere ambientes tropicais sombreados e floresce no verão, com folhas vermelhas que são sua principal atração.
Hemerocallis spp., conhecida como hemerocallis vermelha, tem origem na Ásia, particularmente na China e Japão. Cultivada em jardins ao redor do mundo, incluindo Brasil e EUA, suas flores efêmeras desabrocham no verão, oferecendo uma beleza intensa e passageira.