As capitais brasileiras têm apelidos curiosos; veja um por um

O Brasil tem 26 estados em cinco regiões, além do Distrito Federal, que abriga Brasília, a capital do país. As capitais são cidades que sempre concentram maior atenção nas mídias.

Elas atraem um maior foco por serem as sedes administrativas, centros do poder regional. Mas sabia que todas têm apelidos carinhosos? Veja como as capitais brasileiras são conhecidas...

Manaus (Capital do Amazonas ) - Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes

Porto Velho (Capital de Rondônia) - Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil

Rio Branco (Capital do Acre) - Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil

Boa Vista (Capital de Roraima) - Apelido: BV. População: 419 mil

Macapá (Capital do Amapá) - Apelido: Macapaba. População: 512 mil

Belém (Capital do Pará) - Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão

Teresina (Capital do Piauí) - Apelido: Terehell. População: 868 mil

São Luís (Capital do Maranhão) - Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão

Fortaleza (Capital do Ceará) - Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões

Natal (Capital do Rio Grande do Norte) - Apelido: Noiva do Sol. População: - Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil

João Pessoa (Capital da Paraíba) - Apelido: Jampa. População: 817 mil

Recife (Capital de Pernambuco) - Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão

Maceió (Capital de Alagoas) - Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão

Aracaju (Capital do Sergipe) - Apelido: Aju. População: 664 mil

Salvador (Capital da Bahia) - Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões

Palmas (Capital do Tocantins) - Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil

Goiânia (Capital de Goiás) - Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão

Brasília (Capital do Brasil) - Apelido: BSB. População: 3 milhões

Cuiabá (Capital de Mato Grosso) - Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil

Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) - Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil

Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) - Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões

São Paulo (Capital de São Paulo) - Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões

Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) - Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões

Vitória (Capital do Espírito Santo) - Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil

Curitiba (Capital do Paraná) - Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão

Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) - Apelido: Poa. População: 1,5 milhão

FlorianÃ³polis (Capital de Santa Catarina) - Apelido: Ilha da Magia. PopulaÃ§Ã£o: 509 mil

