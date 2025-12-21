Estilo de Vida Os melhores lugares para mergulho no Brasil Uma das melhores pedidas para quem curte mar ou cachoeira é o mergulho. E o Brasil possui lugares que são belos e adequados para a prática esportiva e o lazer. Nesta galeria estão alguns dos lugares mais incríveis para aproveitar a natureza ao lado de cardumes, golfinhos e até tubarões. Por Flipar

Youtube/ CAR.BLOG.BR