Galeria Naturais, mas não inofensivas: descubra ervas que exigem moderação As ervas aromáticas e medicinais acompanham a alimentação humana há séculos, seja para realçar sabores, seja por efeitos no organismo. Elas concentram compostos naturais que são capazes de auxiliar a digestão, a circulação e o bem-estar geral. Por Flipar

imagem gerada por i.a