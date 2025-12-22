André Marques comemora perda de 20 quilos em 8 meses e retorno à televisão

“Há um ano e meio consegui parar de fumar. Eu fumava muito! Havia perdido minha cachorra, dei uma engordada e aí depois voltei a me disciplinar. Já fui diabético, então não posso dar mole”, explicou ele em entrevista ao Gshow.
A transformação recente vem do esforço pessoal para recuperar o equilíbrio após oscilações de peso desde que André Marques passou por uma cirurgia bariátrica há 12 anos.
Ele chegou aos 162 quilos e eliminou cerca de 80 após o procedimento. No entanto, com o passar do tempo, o amor pela culinária e o hábito de fumar acabaram dificultando a manutenção da forma.
“Acho que quem foi obeso mórbido, como eu, por mais que seja bariátrico ou não, vive uma luta eterna (contra o ganho de peso). É dia a dia. Como um ex-fumante ou um viciado em alguma coisa, acho que a luta é para sempre. Se eu vacilar, posso voltar”, afirmou.
Em outubro de 2025, André retomou a carreira na televisão após três anos distante. Ele integra o novo programa “Angélica ao Vivo”, exibido no GNT e disponível no Globoplay, onde comanda a cozinha e prepara os pratos servidos aos convidados.
O ator contou que o último ano foi marcado por perdas pessoais importantes, como a do pai e de suas cachorrinhas. Por isso, a decisão de voltar ao trabalho foi motivada por um propósito.
“Para eu trabalhar na televisão, só se fosse uma coisa que eu amasse muito. Programa com comida, com cachorro ou com viagem, ou com tudo, seria perfeição”, afirmou.
Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, em 24 de setembro de 1979, André Almeida Marques iniciou sua carreira ainda adolescente, na Rede Globo, integrando o elenco das primeiras temporadas do seriado “Malhação”, a partir de 1995.
O personagem Mocotó rapidamente o tornou conhecido do público jovem e o acompanhou por seis temporadas. Entre 1998 e 1999, o ator foi o protagonista da trama, consolidando seu nome na televisão.
Durante o período, ele também fez participações em outros programas da emissora, como o dominical “Ponto a Ponto”, em 1996.
Em 2000, ele deixou “Malhação” e, dois anos depois, estreou como apresentador ao assumir o comando do tradicional programa vespertino “Vídeo Show”.
O programa marcou sua transição bem-sucedida da atuação para a apresentação e o manteve no ar por mais de uma década. A partir de 2009, dividiu o palco com Ana Furtado, Geovanna Tominaga, Luigi Baricelli e Fiorella Mattheis, quando o formato passou a ser exibido ao vivo.
O ator chegou a reprisar seu papel de Mocotó em uma temporada comemorativa de “Malhação”, reforçando o vínculo afetivo com o público que o acompanhava desde os anos 1990.
Em 2014, assumiu o comando do “SuperStar”, reality musical da Globo, ao lado de Fernanda Lima e Fernanda Paes leme. No mesmo ano, foi o vencedor do quadro Super Chef Celebridades, do programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga.
Entre 2015 e 2022, André Marques foi um dos apresentadores do programa das manhã de sábado na Globo 'É de Casa' com outras personalidades como Cissa Guimarães, Patrícia Poeta, Zeca Camargo, Tiago Leifert e Ana Furtado.
Sua versatilidade como apresentador o levou, em 2017, a substituir Tiago Leifert na segunda temporada do “The Voice Kids”, permanecendo na função até ser escalado para outros formatos.
Em 2020, foi confirmado como apresentador do “The Voice +”, voltado para participantes acima dos 60 anos, entregando o posto do “The Voice Kids” a Márcio Garcia.
Em 2021, passou a comandar também o reality show de sobrevivência “No Limite”, em sua quinta temporada.
Em maio de 2022, André anunciou sua saída da TV Globo, encerrando um ciclo de 27 anos na emissora. Agora, ele voltou para integrar o “Angélica Ao Vivo”.